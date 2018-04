Las colectoras de rutas nacionales que pasan por Zárate están repletas de baches, basurales y autos incendiados

Usuarios vuelven a reclamar a Vialidad Nacional que repare las colectoras de la Ruta 12, así como lo está haciendo sobre Panamericana.

Se trata de un tramo de gran tránsito de automóviles dado que es la única calle lateral que bordea el peaje del puente y conecta la Ruta 6 con “El Bajo” zarateño.

Sobre esta calle se ubica una importante estación de servicio, la planta local de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el escuadrón de Seguridad de Gendarmería Zárate- Brazo Largo, varias empresas y el portón principal de un country.

En este caso, usuarios reclaman que se reparen los baches que reinan en el tramo cercano a la Ruta 6, donde también hay puestos de carnadas muy concurridos por pescadores.

Actualmente esa zona es intransitable ya que los grandes cráteres ocupan toda la calzada, impidiendo a los vehículos circular con normalidad.

Este reclamo también es trasladado al Municipio como alternativa, ya que es principalmente usado por vecinos de la localidad más que por los turistas o los usuarios de paso hacia el Litoral.

EN LA FLORIDA

Desde hace varios años que las calles colectoras de Ruta Panamericana son “tierra de nadie” dado que no hay presencia policial y solamente los servicios que brinda la empresa concesionaria de la autopista se limitan a los carriles centrales. Por lo tanto las calles colectoras son lugares sin mantenimiento, sin seguridad y el blanco preferido de comerciantes gastronómicos inescrupulosos que arrojan allí todo tipo de comida, tal cual denunciaron en varias oportunidades vecinos de La Florida o del country Solares del Carmen.

En este caso no solamente se pueden encontrar grandes basurales sino también animales muertos y autos incendiados que nadie se preocupa por retirarlos del lugar. Una postal de estas se pueden encontrar sobre la colectora oeste como en la calle este

Otro problema aún sin respuesta son los baches y la falta de mantenimiento de las calzadas que siguen presentando pozos profundos y que terminan afectando a los vecinos de los barrios linderos.

Es por ello que frentistas de La Florida y de los barrios ubicados a la vera de la colectora oeste piden que se tapen los baches, sanear los basurales y retirar los automóviles, como ya se hizo en caminos rurales como la ex Ruta 31.