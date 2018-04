N. Arsenal perdió su partido con Tiro Federal

El sábado y en su cancha de la ribera, Náutico Arsenal sumó una nueva derrota (la tercera en forma consecutiva) en el Torneo de Segunda División que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires. Fue ante Tiro Federal de San Pedro con quien perdió 31 a 18.

EL PARTIDO

Mucho le está costando éste arranque de temporada a Náutico Arsenal.

Fue derrota en su cancha de la ribera y ante Tiro Federal de San Pedro. Un primer tiempo dividido en dos partes, donde la visita aprovechó un flojo arranque de partido del lado zarateño para ponerse en ganancia 10-0 en solo 7 minutos.

Arsenal fue de menor a mayor en ese período inicial, buscando asegurar puntos con la patada (penal y drop de Iavícoli y Guerrero) que lo acercaron en el tablero (6-10).

Lo mejor estuvo en el cierre de esos 40 minutos iniciales donde Arsenal mejorar en ataque, hubo mejores encuentros de los tres cuartos para apoyar en el ingoal a traves de Maxi Guerrero y llevarse el partido empatado al descanso (13-13).

Pero en el segundo tiempo fue un calco del primero. La diferencia es que ya no habría reacción del lado local.

Tiro Federal sumó dos tries en solo 5 minutos de juego para llevar el partido a un 25-13. Y más allá de las intenciones no estuvo fino el juego de manos en Arsenal y la visita pudo asegurar una victoria que le permite seguir invicto (ganó 2 de los tres encuentros que jugó, el restante fue empate) números muy opuestos del lado de Arsenal.

Esta fue la formacion de N. Arsenal: Isaac Albertarrio, Nicolas Etulain y Mauricio Sclavi; Etienne Lartigue y Tadeo Muñoz; Maximiliano Pérez Sebastian Borghi y Sebastian Recciuti; Alejo Rodriguez Castañeda y Maximiliano Guerrero; Maximiliano Iavícoli, Manuel Rodriguez Castañeda, Vicente Pertossi y Eduardo Tuculet; Federico Montero.

Arsenal anotó a traves de tries de Maxi Guerrero y Eduardo Tuculet con una conversion y un penal de Maxi Iavicoli y un drop de Maxi Guerrero.