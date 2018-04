Cáffaro: “Si no se invade la autonomía municipal vamos a aprobar el pacto fiscal”

Con el inicio del periodo legislativo en la ciudad, se prevé para las próximas semanas que ingrese como tema de debate en el recinto, la discusión por la adhesión al pacto fiscal.

LA VOZ, dialogó con el intendente Osvaldo Cáffaro sobre este tema, quien refirió estar de acuerdo con la adhesión, “porque lo que pide este pacto fiscal es algo que venimos haciendo hace muchos años”.

“Hace diez años que dijimos que hay que ahorrar, que no se puede sobrecargar la planta municipal de empleados, que hay que optimizar al máximo los recursos que tenemos; no puede ser que los gastos operativos sean gigantes y que el municipio no pueda invertir. Eso realmente lo hemos llevado de un 65% que impactaba la masa salarial, a un 45%, eso fue un esfuerzo terrible de estos años. En general no tenemos problemas”, sintetizó el Jefe Comunal.

Por otra parte, reconoció que aun no hay definiciones sobre la postura que tomará el bloque oficialista de Nuevo Zárate en la discusión venidera en el ámbito legislativo local: “Hay algunos puntos que los estamos analizando desde el punto de vista legal, que tienen que ver con lo político, de ver hasta donde invaden nuestra autonomía municipal. Eso si me preocupa”.

En este sentido, el intendente puntualizó: “Hablan en una parte de ‘armonizar las tasas’, no sé que es ‘armonizar’, porque eso puede ser bueno para unos y malo para otros, por eso quiero conocer los alcances de esas palabras. Estamos estudiando los antecedentes y la jurisprudencia sobre eso. Hay puntos menores que nos hacen un poco de ruido”.

Del mismo modo, Cáffaro calificó como “injusto” que a todos los municipios se los trate por igual, y refirió: “Nosotros administramos los fondos públicos con mucho respeto, hemos trabajado con mucha seriedad y responsabilidad estos años, por eso es que podemos invertir cerca de 500 millones de pesos en obra pública y en programas este año. Nosotros jamás hemos ido a pedir un peso para pagar los sueldos, eso significa que somos muy serios. No queremos sacar tajada de nada, pero tampoco queremos que se nos metan en nuestra casa, en una administración muy buena. Si no se invade la autonomía municipal lo vamos a aprobar”.