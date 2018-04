El Centro del Comercio pidió bajar la presión impositiva

En los últimos tres años en Zárate se crearon tres nuevas tasas que abonan el sector comercial y el industrial: una para sostener el Centro de Gestión del Conocimiento, otra de “fomento del deporte” y una tercera el año pasado para financiar el Hospital Intermedio “Dr. René Favaloro”.

Las mismas, que fueron avaladas por el Concejo Deliberante, fueron parte de los reclamos que le trasladó el Centro del Comercio e Industrias de Zárate (CCIZ) al Municipio, las cuales no generan “reglas claras” para el sector.

“No solamente los servicios y los impuestos aumentaron a nivel nacional y provincial sino también municipal. Además de la tasa de seguridad e higiene, estamos pagando una tasa de fomento del deporte para el básquet, tasa de salud para el Hospital Favaloro y tasa de la educación para el Centro de Gestión del Conocimiento. Nos fueron agregando, año tras año, una tasa diferente. Y no es que nosotros estamos en contra de la salud, el deporte y la educación, sino que creemos que nos están ahorcando cada vez más cuando la situación nuestra no da para eso. Estas cosas no le compete al comercio”, expresó a LA VOZ el presidente del Centro de Comercio, Enrique Otaola.

“Además no hay fomento para el sector, porque por un lado nos imponen cada vez más tasas pero por el otro lado no hay fomento, el mínimo no imponible no se movió nunca y además de todo eso nos aumentaron las tasas municipales un 30%. Esto genera que cada vez más comercios con dueños zarateños tengan que cerrar. Se podrán venir a instalar cadenas pero se lo está desprotegiendo a quien vive, apuesta con un emprendimiento en su ciudad y consume en Zárate”, agregó.

Lo planteado por el Centro del Comercio tuvo mucha repercusión “puertas adentro” del Municipio tras una reunión celebrada la semana pasada con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, entre los que se encontraban su titular Leonel Soto, el director de Promoción Económica, Cristian Mazzola y el director de Asuntos Laborales, Dr. Alejandro Hillkirk. Por el lado del CCIZ estuvieron el presidente Enrique Otaola, el vicepresidente Claudio Cebile y el secretario de la entidad, Julián Laino.

El motivo de esta reunión fue articular políticas de desarrollo para el sector y en virtud de este reclamo fue que se propuso, desde el Municipio evaluar la posibilidad de elevar mínimos no imponibles sobre algunas tasas municipales, ajustando esos mínimos a la inflación de cada año y estudiar la posibilidad de generar planes de pago para amortiguar los efectos de la crisis sobre los emprendimientos más vulnerables. Aunque esto podría implementarse recién en 2019, para el próximo presupuesto.

“Hay una realidad, el comercio atraviesa una situación crítica; entonces si aumentan los servicios, los alquileres, nos imponen tasas nuevas todos los años y nos aumentan estas mismas municipales. Entonces es lógico que vayan cerrando locales porque las ventas van cayendo cada vez más. Lo mismo sucede con las PyMEs; quienes también están en la misma situación que nosotros”, explicó Otaola. “No queremos que el año que viene generen otra tasa nueva porque no estamos en contra de la educación, la salud y el deporte sino que no estamos en una situación para hacernos cargo de eso”, remarcó el presidente del Centro de Comercio.

Además señalaron que la situación es muy grave porque golpea a un sector compuesto por casi 7 mil comerciantes locales, por lo que representan una de las mayores fuentes de empleo en el partido.

Finalmente, los participantes acordaron continuar con la agenda de reuniones para el mes entrante y seguir avanzando en propuestas y acciones conjuntas que favorezcan al desarrollo del sector.