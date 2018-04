El Municipio obtendrá nuevos espacios públicos en la zona de la Costanera

Cerca de las 11 horas del mediodía de ayer, las puertas de la Planta Witcel, ubicada en Pinto y Esmeralda, se abrieron para el acto de firma del convenio urbanístico entre la empresa papelera, la Municipalidad y la Sapem Costanera.

Allí se pudo ver a una importante cantidad de funcionarios municipales que asistieron al evento, así como también autoridades de Witcel y vecinos del barrio Villa Florida y El Bajo. Además, también estuvieron los desarrolladores del proyecto, el Estudio Richter Dahl Rocha y el Estudio Di Bello y Asociados.

La propuesta, que dio un nuevo paso a través de la firma del convenio, propone, mediante la subdivisión de la parcela original, cesiones destinadas a calles públicas, espacios verdes y áreas de reserva para actividades complementarias. Allí, se desarrollará un paseo costero con sendas ciclísticas y peatonales, espacios recreativos, equipamientos culturales y lugares para espectáculos.

En dialogo con la prensa, el intendente Osvaldo Cáffaro señaló que este acuerdo “significa una apuesta realmente muy importante, un sueño cumplido”, y agregó: “Hace más de diez años que pensábamos en esta posibilidad, imaginábamos y soñábamos en una costanera distinta, sabíamos que no lo podíamos hacer solos, y tuvieron que intervenir muchos profesionales. Intervino el inversor privado, pero sin perder de vista el conjunto de la ciudad. Es importante este desarrollo, pero es importante que los vecinos de Villa Florida vivan mejor, por eso empezamos una obra gigante con una inversión de cerca de 30 millones de pesos, mejorando la infraestructura”.

Al respecto, manifestó que el camino recorrido para llegar a este punto no fue fácil, dado que debieron entablarse numerosas negociaciones. “Esto se va a ir desarrollando en el tiempo, son proyectos a mediano y largo plazo. Lo importante es que se va conformando de manera distinta la ciudad. Mi problema era ver cómo podíamos poner en valor. lo que no estaba puesto en valor”, refirió Cáffaro.

Este proyecto se inscribe en el marco del Plan Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Paseo de la Ribera, establecido por la Municipalidad de Zárate mediante la Ordenanza 4053/12 y su modificatoria 4222/13. Su desarrollo representa la segunda intervención privada en este Plan. Witcel SA, que fue una fábrica de papeles especiales, con la firma de este convenio reconvierte su espíritu industrial para convertirse en parte de un desarrollo urbanístico. El proyecto busca la revalorización del sector costanero, permitiendo el uso de actividades comerciales, residenciales, hoteleras, de servicios y administrativos.

Teniendo en cuenta el valor patrimonial de los edificios y objetos pertenecientes a la papelera, se realizó un estudio del patrimonio en conjunto entre Sapem Costanera y la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Territorial del Municipio, donde se catalogó cada edificio y objeto según su valor arquitectónico, urbanístico, histórico-cultural, uso original y estado de conservación. En base a este análisis, se establecieron distintos niveles de protección obligatoria, con el propósito de integrar el patrimonio histórico, al desarrollo inmobiliario y comercial, potenciando el resultado en su conjunto.

Por su parte, el vicepresidente de la Sapem Costanera, Alberto Nicosia, indicó: “Hoy la Sapem Costanera es una sociedad de articulación público-privada, que tiene como muy positivo que es mayormente de participación municipal, donde participan como accionistas cada uno de los nuevos integrantes que se van incorporando como en este caso, Witcel”. En este sentido, Nicosia remarcó la importancia de haber generado un marco adecuado para darle certidumbre a los inversores: “Hoy tenemos uno de los mejores instrumentos desde el punto de vista del ordenamiento urbano, que es el proceso de plusvalía urbana que permite la generación de estas vinculaciones”. Consultado sobre si intentarán repetir las gestiones realizadas con Witcel, pero con la planta Celulosa, Nicosia definió: “La idea es esa, está previsto para todo el masterplan; estamos negociando con todos los propietarios de la zona, probablemente esto ocurra en un futuro con Celulosa. Será un punto de desarrollo muy importante para convencer a los demás también”.

El presidente de Witcel, Alejandro Bacchi, se refirió a las negociaciones surgidas en torno a esta propuesta, y comentó: “Hubo peleas duras, no fue fácil; llegamos con una idea industrial y de golpe nos encontramos con un proyecto que no tenía nada que ver con lo que veníamos haciendo”. Del mismo modo, sintetizó: “lo que hay ahora es una reconversión industrial, hicimos una reingeniería y respetamos la parte urbanística; vinimos por un proyecto y nos vamos con dos. Todo lo que mira hacia un rio, tiene un gran valor y se desarrolla muy bien”.