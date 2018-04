Escuelas locales piden infraestructura para cocina tras las disposición que las obliga a dar merienda

Desde mediados de marzo se generó una fuerte polémica en el ámbito escolar local porque mediante una resolución del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, cartera bonaerense que administra el Servicio Alimentario Escolar (SAE), obligaron a todas las escuelas a brindar una merienda obligatoria en el marco de un programa de “Universalización de desayuno y merienda”.

En realidad no estipula un refuerzo de la merienda ya brindada o extender el servicio a otras escuelas secundarias sino que este nuevo servicio alimentario se otorgará en escuelas céntricas y en otros colegios cuya matrícula no estaría necesitando de esta merienda obligatoria.

El listado enviado por el ministerio bonaerense especifica que las escuelas que recibirán el “MC”, o sea este nuevo servicio de merienda, son las siguientes escuelas primarias; Nº3 (Centro), Nº6 (Villa Fox), Nº 7 (Almirante Brown), Nº 10 (Centro), Nº28 (San Jacinto), 31 (Lima) y 37 (Unidad Académica Zárate, ex Colegio Nacional).

Desde la presidencia del Consejo Escolar aclararon que establecimientos educativos primarios no cuentan con infraestructura para llevar a cabo este servicio alimentario y sus directivos se mostraron en amplio desacuerdo con la medida.

Como respuesta, el ministerio de Desarrollo Social dio la alternativa de entregar una “vianda saludable”, en vez de preparar un mate cocido o té con leche en una cocina. Algo que tampoco es factible porque los colegios carecen de heladeras o freezers para almacenar productos.

Es por ello que, en la actualidad, los propios colegios están reclamando al gobierno de Vidal que envíe la infraestructura acorde a la resolución establecida; ya que no pueden hacerse cargo de tal iniciativa.

Los directivos de estos colegios enviaron una serie de reclamos al consejo escolar y este mismo organismo giró todos los pedidos a La Plata, a la espera de una respuesta urgente y en virtud de la resolución que el propio gobierno bonaerense difundió.

Finalmente, y respecto a otro de los ejes de la polémica, es el “acto pedagógico” en el cual deberían entregarse estas meriendas, en forma de vianda o de merienda en sí misma.

La mayoría de estas escuelas pidieron un freezer para almacenar 300 yogures o cajistas de leche chocolatada. Entonces, en este caso cabría preguntarse si estos dos productos procesados son saludables y cuál es el objetivo de entregarlos a todos los chicos. Y de qué manera un producto procesado podría transformarse en un acto pedagógico que promueva la alimentación saludable o que mejore nutricionalmente la merienda de un chico en relación a lo que puede consumir en un kiosko.

Respecto a lo pedagógico del acto, aún no está definido qué significa o cómo lo deberían desarrollar los docentes. Lo que sí está claro es que se otorgará en las aulas porque las escuelas mencionadas no tienen comedor.