El sábado 5 de mayo se inicia el Infanto – Juvenil de la Liga

La temporada 2018 del Campeonato Infanto Juvenil de la Liga Zarateña de Fútbol comenzará a partir del sábado 5 de mayo.

Del certamen van a participar 12 equipos, uno menos que en la temporada pasada, ya que no estarán: Náutico Arsenal y Defensores de La Esperanza de Campana, en cambio se sumará a partir de este año: Deportivo Cervecero.

En cancha grande jugarán las categorías 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en una competencia que será por puntos, todos contra todos a dos ruedas de partidos (ida y vuelta) con trofeos para los cuatro primeros equipos de cada categoría.

Por su parte en cancha chica jugarán las categorías 2009, 2010 y 2011 que lo harán en forma promocional.

Fue sorteada la primera jornada

En la noche del pasado martes en la sede liguista fue sorteada la primera jornada del torneo 2018 Infanto Juvenil que organiza la Liga Zarateña de Fútbol.

Dicha primera fecha incluirá el siguiente programa de partidos: Maipú vs. San Miguel; Belgrano vs. Ferroviarios Unidos; Sarmiento vs. CADU; Defensores de Estrada vs. Villa Dálmine; Deportivo Cervecero vs. Lima FC; y De-portivo Mitre vs. Central Buenos Aires.