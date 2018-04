Panaderos locales denuncian que el precio de la harina está “descontrolado”

En la jornada de ayer un grupo de panaderos bonaerenses se reunieron frente al Congreso para regalar unos cinco mil kilos de pan en protesta por el aumento de tarifas.

Con una fila de más de dos cuadras, los comerciantes enrolados en el Centro de Industriales Panaderos del Oeste (Cipod), entregaron bolsas de pan para hacer escuchar sus voces en crítica al fuerte aumento que deben afrontar en las facturas de electricidad, gas y agua y que complica su continuidad.

En un comunicado, la entidad precisó que los aumentos en las tarifas alcanzaron el 1.490% en el servicio eléctrico, el 1.297% en gas y el 996% en agua en el Conurbano, además de las subas “indiscriminadas” en las materias primas.

Sobre los insumos, desde la cámara empresaria indicaron que “la bolsa de harina de 50 kilos tuvo un incremento del 50% entre enero y abril”.

Respecto del impacto de la suba de la harina, Emilio Majori, vicepresidente de la Federación Industrial Panaderil bonaerense dijo: “Está aumentando todos los días, de a poquito se va aumentando”. Y culpó de los aumentos a los incrementos en las tarifas de los servicios públicos y, también, a los precios de los molinos harineros: “Hay poca entrega porque los molinos están esperando que aumente el precio”, dijo.

En diciembre del 2017 la bolsa de 50 kilos de harina costaba, en promedio, $ 300, hoy vale entre $ 450 y $ 500. En el caso del trigo, hoy el valor oscila entre los $ 5.000 y $6.000 la tonelada, cuando hace cuatro meses, costaba entre $ 2.500 y $ 3.000

Esa fuerte suba en el costo de la harina y la escalada de la tarifa de agua y luz obligó a los panaderos locales a incrementar el precio del pan de $32 a $45 desde el primero de abril.

“Estamos todos los panaderos preocupados”

Uno de los panaderos que encabeza los reclamos y preside las reuniones a nivel local es Diego Benítez, quien se mostró preocupado por la suba del precio de la harina, más allá de los tarifazos en los servicios. “Estamos todo en la misma, el precio de la harina está descontrolado; además de los insumos que siguen aumentando y el precio de las tarifas de los servicios públicos. El precio de la harina no es fijo y en la actualidad son los grandes molinos quienes manejan el precio. Ellos nos dicen que la situación se complicó con la sequía y que no están entregando harina por la falta de trigo. En realidad todo se sumó a todo”, expresó el panadero local.

Si bien reconoció que la situación es preocupante para el sector, todavía no se reunieron para evaluar algún tipo de aumento aunque hay panaderos que ya comenzaron a pedir que se piense en retocar el precio del pan nuevamente.