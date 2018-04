Continúan adelante los trabajos en el natatorio del Club Independiente

La comisión directiva de Independiente de Zárate conjuntamente con los miembros de la comisión de padres que colaboran con la natación de la institución, resolvieron este año llevar adelante la cobertura de su pileta de natación.

Una obra que sin dudas será muy importante para toda la comunidad no solamente para los deportistas federados en FANNBA de la natación del Club Indepediente.

La ubicación en la ciudad hace realmente muy accesible para ir al club céntrico de la ciudad.

En el transcurso de ésta semana un periodita de Diario La Voz dialogó con miembros de la subcomisión y que estan llevando a cabo por si solo este trabajo en la pileta.

Esta fue la palabra de Gabriel Yaconone, Veronica Cubas, Martina Urtiaga, Cristian Perez yAntonella Yacobone

– Gabriel Yacobone (padre): “Esta iniciativa comienza desde el momento que nos involucramos en trabajar acá en el club, que nos pidieron un poquito de colaboración y con un grupo de padres empezamos a trabajar, a colaborar desde que se propuso cambiar el techo de la pileta. Practicamente ya se están terminando las obras y esperemos que todos la puedan disfrutar. Basicamente se cambio por completo el techo, que era de lona con una estructura que tenía muchísimos años y estaba muy deteriorada, se pasó a este techo con una estructura reticulada con toda perfilería es todo nuevo, así que los chicos no van a sufrir ningún tipo de malestar y disfrutar de la pileta, especialmente en invierno que era lo que veniamos penando en los últimos años, van a estar mejor, más climatizado, en un ambiente mucho más familiar”.

– Cristian Pérez (padre): “Es una linda experiencia hace unos años que venimos trabajando juntos varios padres, varias familias en realidad, más que todos lo hacemos por los chicos del club. Día a día tratamos de mejorarlo en lo que podemos en nuestros tiempos que le dedicamos y siempre pensando a futuro, con proyectos nuevos en mente, con la vista puesta en el futuro por ellos. Hace un par de meses que venimos trabajando de lunes a lunes, es una satisfacción para nosotros los papás hacer todo esto, por más que salimos de nuestros trabajos venimos para acá y estamos seis o siete horas metidos trabajando en el club, sabemos que el día de mañana será un beneficio para todos los chicos, los adultos, para todos los que vengan al club a disfrutar de la pileta de natación. Aprovecho la oportunidad para invitar a los papás que se quieran unir al grupo de trabajo, serán bienvenidos, porque aportas un granito de arena para nosotros es un montón, que se acerquen a colaborar con lo que sea”.

– Martina Urtiaga (profesora de natación): “Todo lo que hacemos es pensando en los chicos, en la pileta, en el avance y el progreso del club principalmente. Se van a cumplir tres años que estoy trabajando en el club, ver el techo nuevo es una gran obra en el sentido de que invierno los chicos no la pasaban bien por el frio y esto sin dudas va a acercar mucha gente al club a practicar natación, es una obra que será beneficiosa para todos, acá no solo entran los equipos de competición de natación del club, acá viene gente grande también y esto va a ayudar a crecer al club, especialmente a la pileta. Personalmente lo hago como una ayuda y ser parte de algo así está muy bueno, dejamos muchas horas de trabajo acá pero es algo que mañana le va a servir a toda la comunidad zarateña”.

– Verónica Cuba (madre): “Estamos trabajando acá por los chicos, para mejorar la infraestructura de la pileta de la institución. Me siento feliz al estar dando una mano en todo esto, cada cosa que aportamos es por el bien de ellos y todos aquellos que vendrán luego a disfrutar de la pileta. Estoy contenta de venir a colaborar e invitó aquellos padres que se quieran acercar a trabajar con nosotros las puertas del club están abiertas para todos”.

– Antonella Yacobone (nadadora): “Estamos ahora en la parte de limpieza de la pileta para poder empezar a pintar. Como deportista del club me gustaría que la pileta se vea cada día mejor y podamos entrenar en este espacio teniendo todas las comodidades necesarias, porque en invierno muchas veces se nos dificultaba todo porque hacía mucho frío y después nos terminábamos enfermando, ahora con esto se va a solucionar todos esos problemas. Esta obra es para todos no solo para los chicos de competencia del club, lo van a poder disfrutar todos, por eso queremos que se acerquen a colaborar con nosotros por el bienestar de la institución. Hacemos esto porque nos gusta y queremos el crecimiento de nuestro club y que cada día se vea mejor”.