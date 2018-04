El árbitro Damián Rubino dirigirá CADU – Laferrere

Este domingo por la tarde a partir de las 15.30 horas en Villa Fox y frente a Deportivo Laferrere será la decimotercera ocasión (segunda de esta temporada) que el árbitro Damián Rubino dirija un partido de CADU en el ascenso de AFA.

En las doce veces anteriores que lo dirigió, Defensores Uni-dos ganó seis, empató cuatro y perdió dos. Rubino sancionó cuatro penales, todos ellos a favor, mientras que expulsó a once jugadores, seis rivales y cinco zarateños.

Rubino estará acompañado por los asistentes: Carlos Ivalde y Agustín Cuzzani, siendo el cuarto árbitro: Diego Molinelli.

Esta tarde se inicia la 35ª Jornada

La 35ª fecha, 16ª de la 2ª rueda, del Torneo de Primera “C” temporada 2017-’18 empezará a jugarse hoy viernes 27 y finalizará el domingo 29 con estos encuentros y árbitros:

– Hoy viernes 27 – 15.30 hs: en cancha de Atlanta, Sp. Barracas vs. Arg. de Quilmes (árbitro: Juan Ledo); Def. de Cambaceres vs. Sp. Dock Sud (Gonzalo Beloso); F. C. Midland vs. L. N. Alem (Mariano Negrete); El Porvenir vs. Excursionistas (Cristian Suárez); Atl. Ituzaingó vs. J. J. de Urquiza (Sebastián Zunino); y Berazategui vs. Cañuelas FC (Juan Loustau).

– Domingo 29 – 12 hs: Sp. Dock Sud vs. Dep. Armenio (Kevin Alegre); 15.30 hs: CADU vs. Dep. Laferrere (Damián Rubino); Ctral. Córdoba vs. San Martín (Juan Pafundi); y Luján vs. Dep. Merlo (Franco Acita).

La 36ª fecha se jugara el miercoles 2

Por su parte la 36ª jornada irá integramente el miércoles 2 a las 15.30 horas con estos partidos: Cañuelas vs. Sp. Barracas (árbitro: Sebastián Habib); Excursionistas vs. Berazategui (Mariano Seco); Merlo vs. El Porvenir (Alejandro Porticella); Armenio vs. Luján (Jorge Broggi); en cancha de San Miguel, J. J. Urquiza vs. Italiano (Diego Molinelli); San Martín vs. Ituzaingó (Rodrigo Pafundi); Laferrere vs. C. Córdoba (Gastón Iglesias); Alem vs. CADU (Alejandro Ramírez); Dock Sud vs. Midland (Cristian Benítez) y Arg. Quilmes vs. Cambaceres (Rodrigo Sabini).

Continúa la venta de entradas anticipadas

Entre hoy y mañana en la sede social de la Galeria CADU continuará la venta de entradas anticipadas para el partido del domingo. Las mismas se venderán hoy en el horario de 10 a 18; y mañana sábado de 9.30 a 12.30 horas.

Los valores serán estos: Popular de Bernardo de Irigoyen $ 80; Popular de Saenz Peña $ 150; Popular Tribuna Centenario $ 200; y Platea Tribuna Centenario $ 300.

SE INSTALO UNA TRIBUNA TUBULAR

Para mayor comodidad de todos los hinchas y simpa-tizantes de CADU se instaló una tribuna tubular sobre la Popular que da espaldas a la calle Saenz Peña.