El Concejo Deliberante expresó su repudio a la intervención del PJ

En la sesión del Concejo Deliberante de Zárate de la jornada de ayer, el cuerpo deliberativo aprobó una resolución presentada por el bloque PJ-Unidad Ciudadana, que manifiesta su preocupación y repudio ante la decisión de la jueza María Servini de intervenir el Partido Justicialista.

“Resulta endeble, inconsistente, tendenciosa e injusta que una resolución llegue a intervenir un partido político porque perdió elecciones, o porque tiene numerosas corrientes internas”, enuncia el documento que recibió el acompañamiento de los cuatro concejales peronistas (Vaccaiani, Castiglioni, Romero y Bugatto), además de la totalidad del bloque Nuevo Zárate.

“Dejar pasar una intervención como la objeto de la presente, no sería un perjuicio solo para el Partido Justicialista, resultaría dañino para todos los partidos políticos, y por esto para la democracia de nuestro país que encuentra en los concejos deliberantes el lugar propicio para expedirse sobre su defensa”, agrega el texto.

En diálogo con la prensa, el presidente del Partido Justicialista de Zárate, José “Beto” Bugatto, señaló: “Se ha visto por las exposiciones de los distintos concejales, que la intervención es un acto que esta fuera de toda concitación, los únicos que pueden decidir dentro del Partido Justicialista, son sus afiliados y sus militantes. Y es por eso que ellos votaron y tenemos nuestro presidente”.

Al respecto, el concejal manifestó su postura respetuosa de la Justicia, por lo que esperarán la decisión de la apelación presentada ante el fallo de la Jueza.

Durante el tratamiento de la resolución en el recinto, surgieron cruces con las opiniones expuestas desde el bloque Cambiemos (por el concejal Julián Guelvenzú), a lo que Bugatto refirió: “Creo que la mayoría de las voces se inclinaron a favor de un proceso democrático, quien estuvo en disidencia es una voz de Cambiemos que me recuerda a los actos de la dictadura, porque nunca se puede decir que hay que ordenar los partidos políticos, porque los partidos tienen su hegemonía”.

Del mismo modo, el dirigente sintetizó que la intervención judicial fue “abrupta y sin ningún fundamento”, a la vez que definió no reconocer a Luis Barrionuevo como presidente del PJ.

Por su parte, Miguel Morano, secretario general del PJ zarateño, manifestó: “Ha sido una decisión judicial arbitraria, fuera de todo contexto, absolutamente deleznable desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, tiene un solo objetivo: la división de la oposición que se planta, hace base en el Partido Justicialista para armar un gran frente popular opositor a este gobierno, para que en el 2019 no vayamos todos juntos”.

Debaten en comisiones el recorte de impuestos en la factura eléctrica a usuarios de la Tarifa Social

En el marco de la sesión del Concejo Deliberante, también se dio lectura al expediente que propone un proyecto de ordenanza que declara a la Municipalidad Zárate adherida al régimen de la Tarifa Social para los usuarios residenciales de energía eléctrica (TASO), a la vez que exime a los usuarios residenciales beneficiarios de esta tarifa, del importe de la tasa del 6 por ciento establecido por la ley 11.769.

El proyecto, fue destinado a su análisis y debate en las comisiones Legislación e Interpretación, Bienestar Social y Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa, propone “excluir de las facturas de consumo de energía eléctrica la tasa municipal el seis por ciento (6%) que se les emitan a aquellos usuarios que conforme el Organismo de Contralor (OCEBA) resulten beneficiarios de la TASO”.