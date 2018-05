Calles anegadas y casas inundadas por el temporal

El fuerte temporal acaecido durante el fin de semana, provocó numerosos inconvenientes en distintos puntos de la ciudad; calles totalmente anegadas que impidieron la normal circulación de los vecinos y el ingreso de agua al interior de las viviendas, fueron los problemas más comunes que se registraron durante las intensas lluvias.

En la mañana del domingo, desde la Municipalidad de Zárate informaron sobre la activación del protocolo de emergencia, ante las tormentas que azotaron la región.

“Los datos recogidos por las autoridades son impactantes: en 30 horas llovieron 177 milímetros. A pesar de esta situación extrema, ningún barrio de la ciudad sufrió inundaciones. En el transcurso de las últimas horas se confirmó que hubo problemas en algunas calles que quedaron anegadas por la inmensa cantidad de agua de lluvia caída en tan poco tiempo, pero no se registraron pedidos de ayuda por inundaciones en viviendas”, refirieron en un comunicado desde el área de Prensa municipal.

Del mismo modo, detallaron que se produjeron “tres incidentes en asentamientos por la precariedad en la infraestructura de esos barrios”, por lo que el Municipio debió intervenir para asistir a las familias.

“En uno de esos incidentes, el Municipio evacuó a dos familias que fueron trasladados al Hogar de Ancianos en forma preventiva. Allí recibieron asistencia médica y pudieron descansar protegidos de las inclemencias climáticas. Durante las últimas 36 horas trabajaron en forma coordinada equipos pertenecientes a Defensa Civil, Seguridad, Desarrollo Humano, Servicios Públicos, Obras Públicas y Gobierno”, agregaron.

Por otra parte, también aseguraron que se realizaron recorridas por los distintos barrios, a fin de constatar el funcionamiento de las cuencas pluviales.

En lo que respecta a la localidad de Lima, detallaron que “se produjo un anegamiento en el cruce de las calles 8 y 15, pero el agua no llegó a ingresar a las viviendas”. Asimismo, adelantaron que los equipos del Municipio permanecerán trabajando en guardia permanente, dado que se anuncia que las inclemencias climáticas podrían continuar hasta el martes. En este sentido, informaron que ante cualquier situación de emergencia, los vecinos deben comunicarse al teléfono de la Dirección de Prevención Urbana (DPU), al número 442288, donde el comité de crisis está centralizando toda la demanda.

Malestar de vecinos por los anegamientos

Los barrios de la periferia céntrica, sufrieron durante este fin de semana situaciones de gran angustia y preocupación. Con el correr de las horas, las intensas lluvias provocaron el desborde de las calles y, como consecuencia, el ingreso de agua al interior de las viviendas. Escenarios de este calibre se registraron en barrios como San Jacinto, Villa Angus, Villa Negri, 6 de Agosto, Juana María, Cementerio, Reysol, Los Ceibos, entre otros.

En Juana María, precisamente en las cercanías del cruce de las calles Belisario Roldan y French, la tierra se abrió ante el hundimiento de la superficie, según refirieron los vecinos, por una obra mal realizada. “Esto podría haber sido una tragedia, casi media calle se desmoronó y nadie se hace cargo de esto”, señaló con indignación una vecina del lugar.

En Villa Negri, el panorama no fue mejor: “Es imposible vivir en estas condiciones cuando llueve; hace más de 25 años que se inunda el barrio, es una vergüenza que el Intendente no haga nada”, refirió un vecino en contacto con LA VOZ, quien agregó: “A una vecina se le metió un metro de agua adentro de su casa, vive con una mujer mayor y con chicos. No hay ninguna solución de parte del Municipio, pedimos un entubamiento, porque es inaceptable que todavía tengamos que pasar estas cosas”.

En el caso de San Jacinto, los vecinos también reclamaron por la falta de obras que ponga fin al anegamiento de las calles y el ingreso de agua a las viviendas: “San Jacinto hoy parece Venecia, todas las calles anegadas, es imposible transitar para todos los que tenemos que salir a trabajar. Hay vecinos a los que se les mojaron los muebles, entre otras cosas ¿Cuándo nos van a dar una respuesta definitiva a este problema?”

En la zona de Villa Angus y Reysol, el escenario fue realmente preocupante; varias familias debieron transitar las últimas jornadas con gran cantidad de agua en sus viviendas. Las familias más afectadas, fueron aquellas que residen en viviendas precarias que, ante el fuerte temporal, comenzaron a ver como la falta de desagües, construcción y limpieza de zanjas, provocaron la acumulación de agua, y el posterior ingreso a las casas.

En el caso de los vecinos de las cercanías de calle Perú y Rivadavia, también se reclamaron obras: “Seguimos esperando las cloacas, desagües y la repavimentación para que no se siga inundando y deteriorando”, reclamaron los vecinos.

Es desolador el panorama en algunos barrios luego de cuatro días de intensas lluvias

El temporal del pasado fin de semana dejó importantes consecuencias en distintos puntos de la ciudad, luego de que vecinos de varias zonas vieran colapsar los sistemas de desagües, lo que derivó en el ingreso de agua en muchas viviendas.

Un escenario de gran preocupación y tristeza continúa hasta estos días en barrio Reysol, donde muchas familias, algunas de ellas habitando viviendas precarias, vieron con desesperación el avance del agua, debiendo tener que escapar del temporal hacia zonas más altas.

Las postales tomadas por los propios vecinos, y viralizadas a través de las redes sociales son realmente desesperantes. La falta de infraestructura para este tipo de acontecimientos climáticos, provocó que el agua de lluvia comenzara ingresar a las casas, afectando la seguridad y el estado sanitario de los vecinos del lugar.

“Hubo gente que se tuvo que ir a la madrugada del domingo porque el agua empezó a entrar a las casas, tuvimos que poner lo poco que tenemos en lo alto para que no se nos arruine; es muy triste todo esto”, comentó un vecino a este medio.

Pero las inclemencias climáticas no fueron el único problema; durante las horas de ausencia de varios vecinos que debieron refugiarse en otros lugares, delincuentes lograron ingresar a algunas viviendas, sustrayendo pertenencias del interior como algunos artefactos electrónicos y vestimenta. Con el correr de las horas el agua fue bajando lentamente, pero las consecuencias para los vecinos de Reysol será de difícil reposición, dado que ante los anegamientos, se arruinaron muebles, colchones, y demás elementos de necesidad en lo cotidiano.

En el barrio 6 de Agosto, los vecinos también tomaron registro del estado de las calles luego del temporal.

Luego de los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones, el agua cubrió la calle de vereda a vereda, dejando imposibilitado el paso por el lugar en calles como Pasaje Libertad. Según los vecinos, aquí influyen dos factores determinantes; por un lado, la falta de conciencia de los propios vecinos en lo que respecta al cuidado del espacio público, y por el otro, la ausencia total de trabajos de limpieza y zanjeo en el lugar.

“Hace mucho tiempo que nadie viene a poner en condiciones las zanjas, con cualquier lluvia se desbordan y enseguida la tenemos en la vereda”, refirieron los vecinos, quienes también hicieron hincapié en el mal estado de las calles: “Cuando el agua se va, tenemos varios días hasta poder circular por las calles del barrio. En muchos casos las veredas son inexistentes, y las calles son intransitables”.

GENDARMERIA ASISTIO EN LOS POMELOS

En el Barrios Los Ponemos personal del Escuadrón de Gendarmería Zárate Brazo Largo acudió en ayuda de los habitantes con tareas de zanjeo para que frene el agua de lluvia evitando se inunden.