Concierto de piano y guitarras en Amigos de la Música

El sábado 12 de Mayo a las 19:30 hs. Amigos de la Música presentará en su sala climatizada de Moreno 132, a la pianista Florencia Caruso que ofrecerá un programa con obras de Brahms y Beethoven en la primera parte y en el complemento al dúo guitarras que integran Silvio Fraga y Gabriel Lanza con un variado programa que incluye autores como Atahualpa Yupanqui, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Luis Borda, Remo Pignoni, Oscar Alem y Astor Piazzolla.

La entrada para este Concierto es libre, ofreciéndose un bono contribución voluntario en apoyo a la labor cultural de Amigos de la Música.

LOS ARTISTAS:

Florencia Caruso

Realizó estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, donde obtuvo el título de “Técnico Superior en Música” y “Profesora de Artes en Música – Piano”. En 2012 ingresó al ISA (Instituto Superior de Arte del Teatro Colón) donde tomó clases de música de cámara con Pierre Blanchard (Francia) y Stanimir Todorov. Tomó clases de piano con Lilia Lavazza, Daniel Goldstein, Beatriz Pedrini y Ana Stampalia, y de música de cámara con Haydée Schvartz, Beatriz Pedrini, Omar Cyrulnik, Haydée Francia, Pierre Blanchard, Alfredo Corral, Guillermo Opitz, entre otros. Actualmente, cursa la Licenciatura en Artes Musicales orientación Piano en la UNA junto a la profesora Ana Stampalia y realiza estudios en forma particular con Beatriz Pedrini. En 2017 participó en el concurso organizado por la Asociación Argentina Latinoamericana de Pianistas Pedagogos y dictado por Alfredo Corral, obteniendo el 1er premio. En 2015 obtuvo el 2do premio en el concurso Nacional de Piano “Ciudad de Necochea”, en 2013 el 1er premio en el concurso Nacional de Música organizado por el IUNA y en 2009 participa del concurso organizado por la fundación “El Sonido y el Tiempo”, en Olavarría, obteniendo el 2do premio (concierto con la Orquesta Municipal de Olavarría). Integra desde el año 2008, un dúo de piano a 4 manos y dos pianos junto al pianista Lucio Gómez y desde el año 2016 un trío conformado por Julián Albino (violín) y Gabriela Massun (cello). También integró entre 2015 y 2016 el ensamble de percusión de la UNA. Tomó clases magistrales con Lilya Zilberstein (Rusia), Eduardo Hubert (Argentina), Orlando Millaá (Argentina), Ana Inés Aguirre (Argentina), Luis Ascot (Suiza/Argentina), Francoise Thinat (Francia), Leonie Rettig (Alemania), Valentín Surif, etc. Durante 2016, participó de manera activa en las clases magistrales “Grandes Maestros Argentinos” organizado por Teachers del norte Pianist del sur. En 2017 participó como pianista en el estreno en argentina de la obra “The desert music” de Steve Reich, realizada en el teatro Gran Rex y en la sala sinfónica del Centro Cultural Kirchner. Realizó presentaciones como solista o en conjuntos de cámara en: Salón Dorado del Teatro Colón, Museo Fernández Blanco, Scala de San Telmo, Sala García Morillo (UNA), Auditorio de San Martín, Centro Nacional de la Música (ex Biblioteca Nacional), Auditorio de la Biblioteca Nacional, Teatro Municipal de Olavarría, Auditorio de la AMIA, Auditorio de Radio Nacional, Auditorio de la Facultad de Derecho, Biblioteca “El Porvenir” (Entre Ríos), Palacio Sans Souci, Auditorio de la Catedral de la Plata, Templo Libertad, Teatro Gran Rex, Sala Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, entre otros. Desde el año 2016 se desempeña en el cargo de pianista acompañante en el profesorado de la ESEAM “Juan Pedro Esnaola”.

Dúo conformado por Silvio Fraga y Gabriel Lanza

Dos guitarristas de amplia experiencia que se unen para difundir y recrear música argentina de distintas regiones del país, como tangos, milongas, huellas, chacareras, chamamé, entre otras, buscando una identidad sonora. El Dúo aborda música original para la formación, arreglos propios y de otros compositores, sobre obras de Atahualpa Yupanqui, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Luis Borda, Remo Pignoni, Oscar Alem, Astor Piazzolla, entre otros.

Silvio Fraga

Es Profesor Superior de Guitarra egresado del Conservatorio de Música de Morón y Licenciado en Música de Cámara egresado de la Universidad Nacional de Lanús. Desde hace más de dos décadas forma músicos en el Conservatorio de Música de Morón, en la Escuela de Arte de La Matanza y en el Conservatorio de Música de San Miguel. Ha tocado como solista de guitarra, charango y ronroco en numerosos escenarios del país, así como en diversos festivales musicales en Perú, Brasil, Uruguay. Ha participado en muchas producciones discográficas entre las que pueden destacarse artistas tales como Suma Paz, Mercedes Sosa, Raúl Carnota, Domingo Cura, Jaime Torres, Pilo García, Aymama trio y María Laura Caballero. El pasado 2016 ha terminando de grabar su nuevo disco.

Gabriel Lanza

Egresa del conservatorio “Alberto Ginastera” en año 2009, con el título de profesor en música con orientación guitarra. En el año 2016 se recibe del postítulo superior con especialización en guitarra en el Conservatorio Juan José Castro, bajo la Cátedra de Victor Villadangos. Participó en el festival de “Guitarras del mundo” en los años 2006, 2007 y 2008. Ha obtenido el 1º premio en el concurso internacional “César Cortinas” (2007), Atlántida, Uruguay. En el año 2008, participó del encuentro guitarrístico “compensar” en la ciudad de Bogotá, Colombia y realizó conciertos en la ciudad de Cúcuta, Colombia. En 2009 Fue invitado al “III Simposio académico de violao da Embap”, en la ciudad de Curitiba, Brasil, para brindar un concierto. Desde el año 2011 se desempeña como Docente en la Escuela de Arte “Leopoldo Marechal” de La Matanza.