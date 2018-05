Desde Nuevo Zárate criticaron los anuncios de la Cooperativa Eléctrica para aliviar las tarifas

En enero pasado el costo de la energía eléctrica aumentó un 32% en todo el territorio provincial tras la modificación del precio mayorista dispuesto por la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación. Es por ello que el Consejo de Administración de Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ) confirmó que morigerarán el aumento de la energía en cuotas, aplicando subsidios locales a la energía eléctrica; más allá de la quita de algunos impuestos provinciales anunciada por la gobernadora Vidal.

Finalmente lo resuelto por el consejo de administración fue financiar el aumento de las tarifas en cuotas para que no sea “tan pesado” al bolsillo de los zarateños.

Desde marzo que se plantearon siete cuotas y, al mismo tiempo, decidieron congelar el precio de lo que pagaron los usuarios durante el verano, en los meses de mayor consumo. Por lo tanto buscan que una familia que pagó 600 pesos de luz en enero o febrero, es decir los meses de mayor consumo, siga pagando ese precio durante los próximos meses teniendo en cuenta que el consumo domiciliario disminuyó cerca de un 15% entre marzo y abril.

En la sesión del pasado jueves, en la cual Nuevo Zárate aprobó la adhesión del Ejecutivo municipal al pacto fiscal, el concejal Rodrigo García Otero criticó este plan desarrollado por la Cooperativa Eléctrica. En su extenso discurso criticó al gobierno nacional y provincial por aplicar un plan de ajuste en contra del pueblo trabajador y, a la vez, ensayó una crítica a la CEZ. “La cooperativa tiene la concesión del servicio eléctrico a partir de la sanción de una ordenanza aprobada por este Concejo Deliberante. Vimos en los últimos días que prorrateará el aumento pero con una clara situación; cuando llegue al aguinaldo de los trabajadores, que vienen cubriendo sus huecos financieros día a día como pueden, le aplicarán el aumento más importante. Y eso no se puede hacer por el libre albedrío de un consejo de administración que administra los servicios públicos por mandato de este concejo. Nosotros como concejales tenemos que empezar a actuar en estos temas porque tenemos la enorme responsabilidad política de trabajar con todos los sectores que hoy luchan y están siendo afectados por los tarifazos y los ajustes. Porque la discusión de fondo es ésta, y no podemos ser cien personas reclamando por el tarifazo en la calle sino miles”, criticó el concejal de Nuevo Zárate, Rodrigo García Otero.

PIDEN SESION ESPECIAL EN DIPUTADOS

El bloque justicialista y el massismo pidieron formalmente una sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles al mediodía a fin de debatir un proyecto para atenuar los aumentos tarifarios de los servicios públicos, en medio de una fuerte pulseada con el gobierno, que rechaza de plano esta propuesta por su alto costo fiscal.

De esta manera, la oposición decidió redoblar su apuesta tras la decisión de Cambiemos de pedir una sesión especial para ese mismo día a las 10.30 para tratar los proyectos de Financiamiento Productivo y Defensa de la Competencia, donde no se incluye la iniciativa sobre aumentos de los servicios públicos.

El pedido de sesión del bloque justicialista y del massismo se presentó horas después de que el gobierno anunciara medidas para reducir el déficit fiscal y rechazara de plano el intento opositor de cambiar el esquema tarifario, que -según el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne- tendría un impacto en las cuentas públicas de 225 mil millones de pesos.

El dictamen que quiere debatir el peronismo contempla retrotraer las tarifas a noviembre del 2017 y aplicar un ajuste de acuerdo con la variación salarial, más una rebaja del IVA del 21 al 10,5%, aunque este artículo podría ser eliminado por la oposición de los gobernadores que no quieren reducir sus ingresos.