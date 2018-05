Los clubes locales se preparan para una nueva temporada de la Liga Zarateña

El Campeonato Oficial de la Liga Zarateña de Fútbol estará comenzando éste mes de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Directivo de la entidad

Y logicamente los clubes ya estan en plena etapa de preparación.

Y con muchas novedades sin dudas en cuanto a la conformación del plantel, con incorporaciones y desvinculaciones.

En el siguiente informe bridaremos un repaso de algunos de los clubes y su presente.

BELGRANO

Luego de su participación en el Torneo Federal “C”, lo más importante en Belgrano es la llegada de un nuevo entrenador ya que esta trabajando Darío Gigante contando con la colaboración de Jorge Bartolini como ayudante principal.

Con respecto a los juga dores llegaron el arquero Mar cos Fernández (de Ferrovia-rios Unidos) y se confirmó la continuidad de Martín Ríos. Por su parte regreso al club En zo Ramirez.

FERROVIARIOS

En el club de Barrio Esta-ción seguirá Juan Malarino como entrenador.

Se confirmaron las llegadas del arquero Ignacio Barrios y del delantero Gabriel Dominguez (ambos de Lima), el defensor Federico Romero (de San Miguel). Lo mismo que el delantero Fernando Montero (ex Sarmiento). Regresó al club Roberto Brun que había jugado en Estrada el Torneo Federal C.

LIMA FBC

En el “albinegro” hay muchas novedades.

La llegada de su nuevo en trenador, Horacio Lares provo-có también la incorporación de varios jugadores de Estrada FC, ex club que había dirigido Lares.

Así entonces ya entrenan con Lima, Jose Cabrera, Nahuel Mansilla, Julian Di Pao lo y Dario Villalba (todos de Estrada), Gustavo Gomez (ex Maipú y Estrada FC) y el arquero Franco Cardozo (ex Sarmiento).

Además continúa Fabian Vazquez en Lima FBC.

CENTRAL

En el último subcampeón del Torneo Nocturno son pocas las novedades.

Tan solo la incorporación del mediocampista Jorge Nubile (ex Paraná y Defensores de Estrada). Hay dudas sobre la continuidad de Roy Rodriguez (de muy buena temporada en 2017) ya que Puerto Nuevo estaría interesado en sumarlo a su plantel para la temporada 2018/19. Además ya comenzó a hacer futbol Juan I. Fernandez luego de una lesión de cruzados.

El técnico seguirá siendo Ricardo Priori quien se ha convertido en el entrenador de mayor permanencia en su cargo en la Liga Zarateña de Fútbol, ya que en Central está desde diciembre de 1991.

NAUTICO ARSENAL

Fernan García es el director técnico.

Para el Torneo Oficial volvieron al club los futbolistas Nicolas Galindez (arquero), Nicolas Diamante (mediocampista) y Valentín Gambella (delantero) todos provenientes de Belgrano. Mariano Romero no seguiria en el club este año.