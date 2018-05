Productores reclaman por el estado de caminos rurales

Tal como lo hicieron durante todo el año pasado, productores agropecuarios limeños vuelven a reclamar por el mantenimiento de los caminos rurales en Lima, puntualmente por el pésimo estado del camino de tierra interno que desemboca en la Panamericana a la altura del kilómetro 103.

Según lo manifestado por los productores, esta arteria se halla cortada a raíz de un verdadero cráter que se formó, de aproximadamente unos tres metros de profundidad que interrumpe todo el paso del camino. Este pozo presenta, además, una longitud de unos cuatro metros que impide todo tipo de transitabilidad por efecto del agua que, literalmente, voló una alcantarilla- puente dejando aisladas a varias familias y a todo un extenso territorio rural del Partido.

“Esto se debe a la falta de mantenimiento del camino que en los últimos cuatro meses careció de mantenimiento de parte del secretario de Servicios Públicos, Aldo Morino, y Guillermo Ross, a pesar que pagamos altas tasas municipales y que el Ejecutivo municipal recibe fondos millonarios del Gobierno provincial específicamente para el arreglo de los caminos”, explicó Ricardo Runza, productor rural limeño.

Por otro lado, y según lo informado por estos productores, tres días atrás fueron alertados de esta situación por la Policía Rural que, a su vez, trasladó este problema a Defensa Civil pero hasta el momento no hubo soluciones en función de tapar el bache o generar algún tipo de acción conjunta para que no se produzca un accidente.

ANALIZAN DENUNCIAR A INTENDENTES

A pesar de los anuncios de María Eugenia Vidal al inaugurar este año en la Legislatura bonaerense las sesiones ordinarias, prometiendo un plan para 12.000 kilómetros hasta el 2019, los reclamos de los productores rurales para que reparen los caminos rurales, se reiteran.

A su vez, por la falta de inversión en caminos rurales, los productores nucleados en CARBAP, manifestaron sus dudas por el destino que algunos jefes comunales le dan a los recursos por Tasa Vial; tema que analizarán en un encuentro que se realizará en Rauch, el próximo 30 de mayo, donde analizarán “el camino a seguir” y “la viabilidad del camino judicial” a fin de tomar una decisión.

La forma en que se aplica la Tasa Vidal por parte de los municipios, cuya recaudación es de las más importantes en el interior bonaerense, es donde hace foco la crítica de los ruralistas.

En tal sentido, el titular de CARBAP, Matías de Velazco, en declaraciones periodísticas señaló que están analizando “la responsabilidad le cabe a los intendentes y si podría haber acciones legales en los casos en los que no puedan dar cuenta del destino del dinero y del mal estado de los caminos”, ya que sospechan que, “en muchos casos, los recursos que reciben los municipios por dicha tasa, los reasignan a otros destinos, en función de las necesidades políticas”.

La Sociedad Rural convoca a productores regionales por la emergencia agropecuaria

Tras la declaración de la emergencia agropecuaria el pasado 26 de abril, y mientras aguardan la reglamentación de la ley, la Sociedad Rural regional está convocando a todos los productores damnificados que concurran, con la mayor brevedad posible, a la sede local de la entidad, ubicada en calle Conesa 58 de Zárate, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas o a la secretaría de Desarrollo Económico municipal que funciona en el edificio de la Ribera, en la costanera.

Las medidas permitirán acceder a “beneficios impositivos para campos con más del 50% de afectación, como prórrogas en el pago de impuestos como el Inmobiliario Rural y reprogramación de obligaciones con el Banco Provincia“, aclararon. “Si bien esto no resuelve el problema del productor, trae mucho alivio”, expresaron.

Para más información, todos los interesados podrán comunicarse con la Comisión Directiva al número de teléfono: 03487-448237.