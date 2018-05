Con las incorporaciones de jugadores a los clubes, se avecina un Oficial de nivel

Con la temporada concluída para los clubes locales en el Torneo Federal de Básquetbol, hu bo en los últimos días un importante movimiento en el mercado de pases.

Jugadores confirmados en distintos clubes y muchas versiones de posibles llegadas en otras instituciones. Es innegable que todo ésto no hace otra cosa que provocar mayor expectativa para el Torneo Oficial que ya comenzó y organiza la Asociación de Básquetbol Zárate-Campana.

LIBRO DE PASES ABIERTO

El libro de pases sigue abierto hasta el comienzo de la segunda fase, de acuerdo a lo dispuesto por los dirigentes de la Asociaciòn y cuerpo de delegados de los clubes.

LOS QUE LLEGARON

Haciendo un breve repaso indiquemos que a CADU-ORO llegaron Carlos Garin Palacios (con último paso en Inependiente) y Facundo Pascolatt (que jugó en Zárate Basket).

En Ciudad de Campana se incorporaron Alejandro Abaz (ex CADU-ORO), Martin Del-gado (Sarmiento de Junín) y Maxi Gutiérrez (de Derqui) ademas de los regresos de German Genero y Martin Trovellesi.

Se mencionan, en forma extraoficial, que Patricio Aranda y Cristian Devoto (ambos de Zárate Basket) podrían ser jugadores de Central Buenos Aires en los próximos días.

Por su parte Bruno Carugatti es muy posible que juegue en Independiente.

TORNEO DE CUATRO MESES

Frente a ésta situación, la llegada de jugadores que vienen de actuar en categorías superiores, el Torneo Oficial debería tener una duración no mayor de cuatro meses que es el período por el cual los jugadores se incorporan a éstos clubes antes de definir su futuro. Sería una pena que las instancias finales no puedan contar con dicho jugadores.