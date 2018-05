El intendente Cáffaro promulgó la Ordenanza de Asistencia a las Víctimas

El Intendente Osvaldo Cáffaro promulgó la Ordenanza N° 4627 a través de la cual se ratifica el Convenio entre el Municipio y el Colegio de Abogados Zárate-Campana, cuya finalidad es el asesoramiento gratuito a personas que hayan sufrido hechos de violencia y/o delictuales.

El asesoramiento alcanzará a damnificados de hechos de inseguridad, posibles denuncias, presentación como particular damnificados, ofrecimiento de pruebas y aquellas actividades judiciales que se circunscriban solamente a la Instrucción Penal Preparatoria.

El objetivo del convenio es brindar un servicio y especialmente brindar asistencia técnica y apoyo cualificado a aquellas personas que sufren y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y carentes de recursos que no pueden acceder al servicio de Justicia por razones económicas u otras particularidades.

El Municipio de Zárate tiene su oficina de Asistencia a la Víctima en 3 de Febrero N°67 1° piso, (3487 15 654696).

Se trata de un espacio creado para debatir e implementar propuestas de políticas públicas, como así iniciativas legislativas presentadas vinculadas a salvaguardar los derechos de quienes han resultado víctimas de delitos y garantizar su asistencia integral.

Cabe recordar que Zárate fue uno de los primeros municipios bonaerenses en acompañar el proyecto de creación del servicio de Asistencia a la Víctima para que las víctimas que no tengan medios económicos para pagar un abogado particular tengan acceso a un proceso judicial.