Intensifican la vacunación antirrábica preventiva y advierten sobre la aparición de alacranes

Durante los últimos días, vecinos dieron cuenta de la aparición de alacranes en algunos puntos de la ciudad. Por tal motivo, titular del área de Bromatología y Zoonosis, que depende de la Secretaría de Salud del Municipio de Zárate, Federico Sauter, explicó en conferencia de prensa cuáles son las medidas preventivas que se deben tomar ante la aparición de un alacrán.

El funcionario informó que “hay dos tipos de alacranes: uno venenoso (color más claro) y uno que no es venenoso (mucho más oscuro)”. También aclaró que la problemática está latente porque se prolonga el clima húmedo y caluroso y que, ante la picadura, “la persona debe acercarse rápidamente a algún centro de salud, preferentemente al Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro”.

El punto más común donde se pueden encontrar estos insectos es en las cercanías por donde pasa el Ferrocarril Urquiza. “Los alacranes se alimentan de cucarachas y buscan cubrirse como por ejemplo en escombros, lugares rugosos, leña. Recomendamos sacudir las sábanas antes de acostarse y tapar o cerrar todas las aberturas para evitar que entre desde el exterior el insecto”.

Respecto a la fumigación, Sauter explicó: “El alacrán es muy resistente a todo tipo de veneno. En este momento, fumigar no sería una solución”.

CONTRA LA RABIA

Por otra parte, Sauter reveló que en Zárate no se han detectado casos de rabia en murciélagos ni en otro tipo de animal, pero igualmente se está llevando a cabo una campaña antirrábica en diferentes puntos de la ciudad.

“Con estas acciones el Municipio promueve la tenencia de mascotas responsable. Los animales domésticos no deben estar en la calle sino en las casas de sus dueños, así se garantiza que no contraigan enfermedades, que no sufran accidentes y controlar su reproducción”, se explicó.

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los seres humanos y otros mamíferos. Es importante tener presente que cualquier mamífero puede tener rabia y transmitirla a los seres humanos.

La vacunación de los animales y la tenencia responsable de mascotas, es un punto clave para la prevención de la enfermedad.