“Tengo la conciencia muy tranquila”, dijo Cáffaro

El intendente Osvaldo Cáffaro, junto al secretario de Gobierno, Pablo Giménez, y sus abogados Horacio Henricot y Juan Manuel Arroquigaray, dieron una conferencia de prensa ayer para responder preguntas acerca del procesamiento y el embargo que resolvió el Juez Federal de Campana, Dr. Adrián González Charvay, en la causa que investiga la administración de los fondos recibidos del Ministerio de Planificación, para la obra de corrimiento y soterramiento de las líneas de alta tensión en el barrio 6 de Agosto.

“Se trata de una obra de emergencia eléctrica; nosotros, con el gobierno anterior, firmamos un convenio para una obra de 50 millones de pesos; el gobierno giró 10 millones como anticipo, se hizo una licitación, firmamos un convenio con Transba (concesionaria del servicio de Transporte de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) que nos guió en el proceso y modificamos el proyecto”, detalló en el inicio de su alocución el Jefe Comunal. Y continuó: “Tenemos la conciencia muy tranquila, porque esta obra es una de las 470 que hicimos en estos años; somos defensores de la Justicia.

Según definió, el giro por el 20% del total de la obra realizado por el Estado Nacional, tuvo como destino la compra y acopio de materiales a cargo de la empresa adjudicataria, CyE Construcciones. Estos materiales, se encuentran en estos momentos acopiados en dos lugares que posee la empresa: un predio en el Talar de Pacheco, y en el Parque Industrial Logístico Zárate (PILZ).

“El sistema eléctrico hoy está en dos líneas de alta tensión, el proyecto preveía poner en una sola torre las dos líneas, eso es único en Argentina. Se acopiaron materiales por 15 millones de pesos. La duda que tiene el Juez, es si nosotros ese dinero lo íbamos a invertir en esta obra, y se invirtió en eso”, expresó Cáffaro, y agregó: “Al Juez no le satisfizo lo que presentamos, estamos ahora en un proceso de investigación. El juez empieza a investigar porque cree que hay cosas que no están claras”.

En un comienzo, la causa –que se inició tras una denuncia de tres vecinos del barrio 6 de Agosto- fue caratulada como malversación de fondos, pero luego fue reconvertida, y actualmente al intendente se lo acusa de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con uso de documento público ideológicamente falso”.

“La empresa invirtió más de lo que se dio porque quería congelar esos materiales que tienen valor dólar”, aseguró el intendente, quien sostuvo desconocer si detrás de las investigaciones judiciales existen, en este caso puntualmente, intereses políticos.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Pablo Giménez refirió que la preocupación de los tres denunciantes sobre la continuidad de la obra es genuina, pero manifestó que “hay una maniobra de un grupo de abogados que los instó a hacer esa denuncia; son tres vecinos preocupados, pero manipulados por abogados”.

Respecto a la información presentada ante la Justicia, el funcionario especificó que continuarán aportando comunicaciones mantenidas con Transba, a la vez que agregó que en la causa consta una auditoría realizada por la Universidad Tecnológica Nacional, “que fue contratada por el Ministerio de Energía actual, y además la propia Justicia hizo una certificación de donde estaban los acopios ordenados por el juez. Nosotros le dimos los cheques a CyE, le dimos 10 millones y la empresa compró por más de 15 millones. Nos viene bien que nos investiguen para que no haya ninguna duda en que se hizo la inversión”.

Por otra parte, Giménez hizo referencia al concejal Silvio Zúrzolo, quien se presentó como querellante en la causa, lo cual fue rechazado por el Juez Charvay. “Nos llama la atención el concejal Silvio Zúrzolo, que se presenta con pretensión de ser querellante, con un abogado, el Dr. Brajer, que nosotros tenemos conocido de las presentaciones penales que hizo la Cooperativa Eléctrica de Zárate en contra nuestro; pero esta es una situación difícil de explicar para él”.

APELACION

En las primeras horas de la mañana de ayer, ya fue presentada la apelación ante la Cámara de Apelaciones, que evaluará la decisión tomada por el Juez Federal de Campana. “Nosotros estamos confirmando que estamos llevando a ultranza la defensa nuestra, nos asiste la verdad y confiamos en la Justicia”, cerró Giménez.