Boat Club fue efectivo y tuvo un mejor cierre para quedarse con la victoria

El viernes se reanudó el Campeonato Oficial de prime-ra división, organizado por la Asociación de Básquetbol Zá rate-Campana.

Independiente, en su gimnasio “Omar Olguin” perdió con Campana Boat Club 92 a 85 en un partido que tuvo momentos cambiantes en cuanto al dominio del juego.

Los dirigidos por Gustavo Godoy basaron su éxito en un intenso trabajo defensivo, efectividad y un menor porcentaje de errores en la parte final del encuentro.

Raul Imosi y Mariano Imosi fueron los árbitros del cotejo.

EL PARTIDO

Independiente se quedó sin invicto en la competencia (llevaba dos triunfos en fila) pagando caro un tercer cuarto muy flojo en cuanto a rendi-miento.

Si bien en la etapa inicial fue el local el que pudo imponer su juego (tres triples de Javier Loto mostraron el camino en esos 10 minutos iniciales) no pudo repetirlo en la segunda parte.

Campana Boat Club, un equipo juvenil donde se destaca la experiencia de Leandro Fink (de varias temporadas en el ‘celeste’ campanense), Matias Basso (quien fue goleador del partido con 29 puntos y 3 de 7 en triples) y la incorporación para éste certamen de Camilo Caceres (ex CADU-ORO) se dió el gusto de ganar su primer partido del torneo a partir de lo realizado en el tercer cuarto donde fue intenso en defensa (gano 17-26 esos 10 minutos) mas un productivo Fink en ofensiva aportando 9 puntos (3 de 3 en dobles y 1 de 1 en triples) comenzó a dar vuelta el partido.

Tanto que sacó 13 puntos de ventaja (53-66 a los 8 minutos del tercer período) diferencia que se amplió a 17 puntos (57-74 a los 2 minutos del cuarto parcial).

A partir de ese momento llegó la reacción en el conjunto local con Ennio Poggio (8 puntos) y Bruno Pracchia (9 puntos) para ilusionar a los hinchas zarateños al ver a Independiente perder solo por 1 punto (78-79 a los 8 minutos). Ahi fue cuando Boat Club no se equivocó en los lanzamientos libres (8 de 10 acertados), tuvo serenidad en el final del partido y se quedó con una muy festejada victoria.