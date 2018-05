“La clave del ascenso fue la humildad del plantel”

Luego de la obtención del título de CADU trás vencer a Dock Sud en Villa Fox, en medio de los festejos al culminar el partido Alejandro Kruchowski, defensor “celeste”, uno de los jugadores que aportó toda su experiencia en el equipo, dialogó con un cronista de LA VOZ y nos decía lo siguiente: “Se lo quiero dedicar a la familia que estuvo a mi lado en los momentos malos, le prometi a mi hija que le iba a llevar la Copa y acá está. Hay que disfrutar esto porque en el fútbol son más las cosas malas que las buenas. La alegría que se siente es inmensa difícil de describir con palabras”.

– ¿ Que cosas se destacan de este plantel ?.

“La humildad que tuvo desde un principio, desde arrancó la pretemporada, con los grandes siempre tirando para adelante enseñandoles a los más chicos el camino correcto, de a poco se fue formando un lindo grupo para llegar a esto. Hemos formando como una familia, estábamos más entre nosotros que en casa. Se lo quiero dedicar a mi abuela que ya no está pero fue como madre para mí y a mi viejo que desde chiquito me llevó a todos lados. Agradecerles a los dirigentes que me trataron siempre muy bien, venir de descender con Argentino de Merlo y ahora salir campeón es una alegría inmensa”