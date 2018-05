Piden que se investigue la utilización de fondos de los comedores escolares del distrito

Días atrás se hizo público el desplazamiento de directivos de la Escuela Nro. 5, tras una denuncia por una mala administración de los fondos que destina la Provincia de Buenos Aires para el comedor de la institución.

Desde el gremio de ATE Seccional Zárate, se contactaron con este medio para ampliar la información, y solicitar de manera pública que se investigue al resto de los establecimientos educativos, ya que, según refieren, se trata de una práctica habitual en distintas escuelas.

Puntualmente, la denuncia que había radicado la vicedirectora de la Escuela Nro. 5 –quien, junto a la directora, fue desplazada de su cargo-, ponía de manifiesto una situación irregular en la administración del dinero. “Hay un acta de inspección sobre esto; el proveedor de la escuela le entregó a la directora un sobrante de dinero de la orden de compra directa que hacía la institución”, detalló el secretario general de ATE, Fernando Pérez.

“Desplazaron a la directora y a la vicedirectora de manera preventiva y se dio de baja al proveedor. Pero el Consejo Escolar no hizo lo que tenía que hacer, debía haber hecho una denuncia penal porque queremos que se investigue lo que está pasando en otros establecimientos”, agregó el dirigente gremial, quien manifestó que esta situación también preocupa al gremio de Udocba, que también realizó las presentaciones correspondientes.

“Esta situación también ocurre en distintos comedores de la ciudad, porque se naturalizó una práctica errónea; hay una complicidad del Consejo Escolar que no puede desconocer cómo se manejan los proveedores con los directivos”, expresó Pérez, e informó que actualmente, se contempla la suma de $26,70 por día, por cada alumno.

El principal malestar desde el gremio hacia el Consejo Escolar, tiene que ver con que “hicieron una exposición civil en el ámbito municipal, y no una denuncia penal. El jueves estuvimos reunidos, volvimos a exigir esto con las pruebas en la mano y con el acta realizada por la inspectora”.

Según adelantaron, junto al gremio de docentes Udocba pedirán para esta semana una reunión con el Jefe Distrital Alfredo Nizoli, para solicitar que se amplíen las investigaciones.

“Debería haber una aclaración pública desde el Consejo Escolar, porque hay pruebas de lo que está sucediendo”, concluyeron.