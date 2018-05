Denuncian malas condiciones laborales de trabajadores de seguridad en un astillero

Desde el gremio de Sutcapra (Sindicato Unico de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de La República Argentina), denunciaron la situación irregular que padecen alrededor de ocho trabajadores de un astillero en la localidad de Lima, lo cual ya fue presentado ante el Ministerio de Trabajo.

El secretario general de la región del gremio, Alejandro Zapata, dejó en claro que el malestar no incluye al astillero en cuestión, sino que recae sobre la empresa OPR Ecosistemas SRL, encargada de brindar el servicio de seguridad.

“Visitamos un astillero en Lima, donde tenemos compañeros que los están tratando mal, sufren acoso laboral y los amenazan; el empresario no los deja entrar en el convenio colectivo, no les paga lo que tiene que pagarles, no les reconoce horas nocturnas, ni los francos correspondientes, y tampoco tienen la ropa adecuada”, relató Zapata.

Según detalló, ya se realizaron las presentaciones formales ante la cartera laboral por esta situación: “Hicimos la denuncia correspondiente ante el Ministerio y esperamos que los llamen para tener una audiencia para charlar y llegar a los acuerdos para los compañeros. Esto lleva un proceso, vamos a hacer lo posible para que los trabajadores estén bien”.

Al respecto, el dirigente gremial añadió: “Hace poco que empezamos con la rama de seguridad privada de Sutcapra; hay lugares donde los trabajadores no tienen ni obras sociales. No sabíamos que los compañeros estaban totalmente desamparados”.

En este sentido explicó que recién ahora toman conocimiento de este escenario, dado que previamente se encontraba representando a los trabajadores el gremio de Upsra, que se encuentra intervenido.

“La empresa desconoce la participación gremial, cuando nosotros tenemos convenios colectivos. Estas empresas fantasmas son un problema para los trabajadores porque no los colocan dentro del convenio colectivo, y no regularizan la situación salarial”, denunciaron.