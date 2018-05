Fue programada la primera fecha del Infanto – Juvenil de la Liga Zarateña

El Torneo Infanto Juvenil temporada 2018 que organiza la Liga Zarateña de Fútbol comenzará este sábado 19 con la disputa de seis encuentros correspondientes a la primera jornada.

En el campeonato estarán participando doce equipos, habrá once de la temporada anterior, ya que no estarán jugando Náutico Arsenal y Defensores de La Esperanza, mientras que se sumará Deportivo Cervecero.

Del certamen participarán desde la categoría 2003 a la 2011 inclusive.

La competencia se jugará a dos ruedas de partidos (ida y vuelta) todos contra todos por suma de puntos, sólo para las categorías 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 que son aquellas que juegan en cancha grande. Mientras que las categorías 2009, 2010 y 2011 lo harán en forma promocional, jugando en cancha chica.

– LA PROGRAMACION

Estos serán los encuentros para la jornada de este sábado:

– Belgrano vs. Ferroviarios Unidos: En Belgrano, cancha grande: 10 hs. (cat. 2005); 11 hs. (cat. 2007); 12 hs. (cat. 2006); 13 hs. (cat. 2003); y 14 hs. (cat. 2008). En cancha chica: 15 hs. (cat. 2011); 16 hs. (cat. 2010); y 17 hs. (cat. 2009).

– CADU vs. Sarmiento (se invirtió la loca-lía): En el predio de Copiapó, cancha grande: 10 hs. (cat. 2003); 11 hs (cat. 2005); 12 hs. (cat. 2006); 13 hs. (cat. 2007); 14 hs. (cat. 2008); y 15 hs. (cat. 2004). En cancha chica: 11 hs. (cat. 2009); 12 hs. (cat. 2010); y 13 hs. (cat. 2011).

– Defensores de Estrada vs. Villa Dálmine: En el Centro Deportivo Municipal (ex Lanxess), cancha grande: 10 hs. (cat. 2008); y 11 hs. (cat. 2007). En cancha chica: 12 hs. (cat. 2010); 13 hs. (cat. 2011); y 14 hs. (cat. 2009).

– Deportivo Cervecero vs. Lima FC: En San Miguel, cancha chica: 11 hs. (cat. 2010); 12 hs. (cat. 2009); y 13 hs. (cat. 2011). En cancha grande: 14 hs. (cat. 2004).

– Deportivo Mitre vs. Central Buenos Ai-res: En Ferroviarios Unidos, cancha grande: 10 hs. (cat. 2007); 11 hs. (cat. 2003); 12 hs. (cat. 2004); 13 hs. (cat. 2006); y 14 hs. (cat. 2008). En cancha chica: 10 hs. (cat. 2012).

– Maipú vs. San Miguel: En Maipú, cancha grande: 10 hs. (cat. 2003); 11 hs. (cat. 2006); 12 hs. (cat. 2004); 13 hs. (cat. 2007); y 14 hs. (cat. 2008). En cancha chica: 12 hs. (cat. 2009); 13 hs. (cat. 2010); y 14 hs. (cat. 2011).