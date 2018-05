Sigue la vacunación antirrábica para perros y gatos

La Secretaría de Salud municipal continuó esta semana con la campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.

Hasta hoy jueves, el puesto de vacunación está instalado en Plaza Alt. Brown (Anta y Güemes) en el horario de 9 a 12, donde los vecinos pueden acercarse con sus mascotas para aplicarles la vacuna.

“Con estas acciones el Municipio promueve la tenencia de mascotas responsable. Los animales domésticos no deben estar en la calle sino en las casas de sus dueños, así se garantiza que no contraigan enfermedades, que no sufran accidentes y controlar su reproducción”, señalaron desde la comuna.

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los seres humanos y otros mamíferos.

Las personas pueden contraerla a través de la mordedura de un animal rabioso, ya que el virus se encuentra en la saliva y en las secreciones. La enfermedad también se puede contraer por el contacto de la piel lastimada con la saliva de un animal infectado.

Es importante tener presente que cualquier mamífero puede tener rabia y transmitirla a los seres humanos.

La vacunación de los animales y la tenencia responsable de mascotas, es un punto clave para la prevención de la enfermedad.

Ante un evento se debe consultar de inmediato al servicio de salud, que en el caso pertinente indicará la profilaxis post-exposición lo antes posible y que no deberá interrumpirse sin indicación médica.

El año 2017 cerró con casos de Rabia en Murciélagos reportados en CABA, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y la Provincia de Buenos Aires. También durante este año se registraron varios en la provincia de Buenos Aires. Eso da cuenta que la “circulación viral” en el ambiente se mantiene. La Rabia de los Murciélagos puede ser transmitida a otros animales y al hombre. También es importante saber que en países limítrofes como Bolivia se registraron casos humanos.