“En Zárate no hay mucha violencia contra el personal de la salud aunque igualmente existen los casos”

Se realizó ayer una jornada de concientización y sensibilización de la comunidad en Plaza Mitre, a través de una actividad coordinada por el Círculo Médico de Zárate y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.

Desde horas de la mañana, se instaló una capsula inflable, cuyo fin era invitar a los vecinos que circularan por el lugar, a introducir un globo azul en su interior, a la vez que se les repartía folletería –tanto para la comunidad, como para los profesionales médicos- acerca de la problemática cada vez más frecuente, y que tiene que ver con el ejercicio de la violencia hacia los profesionales de la salud.

“Esto es una jornada sobre violencia sobre el equipo de salud, que organiza FEMEBA, que viene haciendo desde hace un año por toda la provincia; es para concientizar para que podamos terminar con la violencia que hay hoy sobre los equipos de salud. Tenemos hoy un déficit de seguridad en todos los centros de salud, tanto los primarios como los hospitales”, refirió el presidente del Círculo Médico de Zárate, Dr. Diego Calzetti.

En horas de la tarde se hicieron presente autoridades del Hospital Zonal Virgen del Carmen, así como también profesionales médicos que fueron convocados para participar de la jornada y generar un sentimiento de contención.

“Cuando hablamos de episodios, hablamos de violencia en serio; amenazas con armas de fuego, amenazas con armas blancas y algunos hechos consumados. Por suerte en Zárate no tenemos tanta incidencia, pero hay. Generalmente se dan durante la noche, en la emergencia, en el trauma, y a veces la situación ayuda, porque faltan insumos, faltan cosas y el médico no puede responder como quisiera y no es responsabilidad de él”, sintetizó Calzetti.

Por otra parte, el presidente del CMZ, sostuvo que la principal preocupación tiene que ver con que, quienes están en las guardias medicas, con jornadas de 24 horas, con faltante de insumos y saturados de pacientes, “es el profesional que recién está empezando, a veces no puede manejar la situación y se le desborda, y termina con un ‘burnout’, sin querer atender, y muchas veces teniendo que ser relocalizado. Un medico agredido, es un medico que no quiere volver a su puesto de trabajo”.

En lo que respecta a las herramientas que poseen los médicos en la actualidad para enfrentar esta situación, Calzetti definió: “Tanto el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires como FEMEBA se pusieron a trabajar sobre este tema; están intentando que endurezcan las penas, porque a quien amenaza a un profesional con un cuchillo, le dan una ‘probation’, que no amerita el daño psicológico hacia el profesional. Días atrás se emitió un numero de emergencia que lo estamos distribuyendo nosotros, que es atención psiquiátrica donde los médicos pueden llamar durante las 24 horas, y ahí se les da la pauta de cómo seguir”.

Tanto desde FEMEBA, como desde el CMZ calificaron la jornada como “muy positiva”, dado que varias personas se acercaron a la plaza, para interiorizarse sobre la campaña y sumarse a la iniciativa; tal es así que, según manifestaron, Zárate fue uno de los puntos de toda la provincia de Buenos Aires, que contó con mayor participación de los vecinos.