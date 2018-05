Cada vez hay más edificios pero menos equipamiento para que los bomberos puedan trabajar en altura

Con la reciente adquisición de una nueva autobomba con escalera de parte de Bomberos Voluntarios de Zárate, se desprende un análisis obligado en relación a los recursos con los que cuenta esta fuerza y el crecimiento demográfico y las características urbanísticas de la ciudad.

Como cualquier vecino podrá notar, en el casco urbano se están construyendo altos edificios que en muchos casos superan los doce metros permitidos por el Código de Planeamiento Urbano, cuya última modificación es del año 1993, lo que genera que cada cada emprendimiento tenga que pedir modificaciones en el parámetro del Factor Ocupacional del Suelo (FOS) y conforme a lo establecido se van levantando estos altos edificios sin tenerse en cuenta que los bomberos voluntarios carecen de equipamiento y de escaleras para combatir un fuego en altura.

No es un detalle más, ya que en caso de que ocurriera algún tipo de siniestro se tardaría mucho en convocar a una unidad dotada para extinguir fuego en altura. La última unidad adquirida recientemente posee una escalera de 20 metros para trabajar en incendios de gran magnitud pero se necesitaría, por lo menos, una escalara de 60 metros para trabajar en las nuevas torres o edificios que se construyen “con vista al río”.

Esta particularidad que está transitando la ciudad y sus vecinos, está ligada al crecimiento demográfico y también a vinculaciones urbanísticas que ponen en evidencia un crecimiento desordenado y no planificado tomando a este tipo de siniestros que pueden ocurrir con mayor asiduidad, dado que muchos vecinos hoy se calefaccionan y refrigeran con electrodomésticos eléctricos.

Por otro lado existe otra particularidad que tiene que ver con la siniestralidad en relación al crecimiento demográfico y la planificación; los dúplex. Actualmente existen muchas casas antiguas que se demuelen y sobre ella se construyen dúplex; que luego se alquilan o se venden.

En la madrugada del martes pasado los bomberos registraron un principio de incendio en una vivienda de Ubaldo Fernández e Hipólito Yrigoyen; en este caso se trataba de un dúplex en el cual los propios bomberos explicaron que tuvieron muy poco espacio para ingresar y extinguir las llamas.

De hecho explicaron que en el caso de los dúplex o los departamentos carecen de ventilación y en muchos casos sucede que, ante un incendio o principio de incendio, se corre el riesgo de que aparezcan las “lenguas de fuego” al abrir una puerta, es decir que el oxigeno o la ventilación entra de golpe avivando las llamas. Por lo tanto cuando ocurren este tipo de siniestros en espacios reducidos deben avanzar con mucha precaución y tratando de maniobrar las mangueras con rapidez ante el poco espacio disponible.

Como ocurre en el mundo, el valor de la tierra y por ende el restringido acceso de la mayoría de los vecinos, va configurando nuevas formas de construir, nuevos espacios, que tradicionales barrios como Villa Fox, Massoni y El Bajo vayan modificando su fisonomía con su nuevos y altos edificios a estrenar sin tener en cuenta que se avanza sobre una normativa del año 1993 y que los recursos de los bomberos voluntarios ante un principio de incendio son muy acotados.

Codigo de planeamiento urbano

Todas las gestiones municipales vieron la necesidad revisar el Código de Planeamiento del Partido de Zárate dado que data del año 1993 como resultado del proceso de planeamiento iniciado en 1989 con el objetivo de formular el Plan de Ordenamiento Urbano de Zárate. Este código establece qué zonas son para uso residencial, zonas comerciales e industriales, las actividades permitidas en esta zonificaciones, la altura máxima de los edificios y otras cuestiones que hacen a la planimetría de la ciudad.

El Plan de Ordenamiento Urbano fue aprobado en sus distintas etapas por las Ordenanzas Nº 2695/91, 2787/92 y 2898/93, se ha ido actualizando en función del dinamismo y nuevas pautas de desarrollo que ha experimentado el Partido de Zárate, conservando los lineamientos estructurales inicialmente planteados pero otorgando ciertos permisos para modificar alturas de edificios, por ejemplo, de acuerdo a la demanda de cada caso particular. En resumidas palabras, la ciudad fue creciendo desordenadamente en la práctica pero a la luz de un código de planeamiento vetusto que fue recibiendo “parches” ocasionales para permitir, por ejemplo, algunos edificios céntricos.

Es por ello que el Ejecutivo municipal planteó la voluntad política de revisarlo y modificarlo y lo anunció públicamente, pero finalmente no logró generar consenso con el resto de los actores sociales, ya que planteó la posibilidad de convocar a sociedades de fomento, colegios de arquitectos, cámaras de industria y comercio, y diferentes actores sociales para ampliar la base de participación.

Hay que mencionar también, en este sentido, que la zona insular carece de normas, tal cual fue planteado en muchas ocasiones por isleños. Es una zona que ocupa el 60% del Partido de Zárate y no está zonificada y tampoco hay un marco legal que defina qué actividades se pueden realizar allí cuáles otras no. O que edificaciones se pueden construir. De hecho tampoco está claro, en muchos casos, la titularidad de los terrenos.

Es por ello que mucha actividad ganadera y apícola fue trasladada de la zona rural a la isla.

Incendio provoca pérdidas en una vivienda de Juana María

Una vivienda ubicada en calle Carriego al 200, en el barrio de Juana María, sufrió el pasado fin de semana un importante incendio que provocó varias pérdidas.

Allí, acudieron dos dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate, quienes trabajaron árduamente para controlar y sofocar las llamas que se habían producido en la zona posterior de la construcción.

Al parecer, el foco ígneo se desató en el fondo de la propiedad, y se presume que fue ante una falla registrada en el termotanque; con el correr de los minutos, el fuego comenzó a expandirse alcanzando distintos elementos de la casa.

Afortunadamente, no se tuvieron que lamentar heridos en el siniestro y, gracias al rápido accionar de los servidores públicos, se pudo controlar el fuego evitando que se viera afectada el resto de la propiedad, y las viviendas linderas.

En el lugar también trabajó de manera preventiva el personal de la Dirección de Prevención Urbana y del Comando de Patrullas.