Descontento en Juana María por el estado de las calles

Luego de las intensas lluvias registradas semanas atrás, las consecuencias en las calles de Juana María se hacen notar y despiertan la preocupación de los vecinos, ante las dificultades que presenta circular por el barrio.

El mal estado de las calles se evidencia en distintos puntos del barrio; los vecinos sostienen que además de los problemas de inseguridad que se viven allí, se suma la falta de atención en las calles, que no solo afecta a aquellos que deben utilizarlas para ir a estudiar o trabajar a diario, sino que también incide en el ingreso al barrio de remises y ambulancias.

“Si algún vecino tiene una emergencia y llovió ese mismo día o el día anterior, es imposible que llegue una ambulancia porque no se puede transitar; cuando queremos salir, tenemos que estar llamando a varias remiserías porque muchos choferes no quieren venir”, detalló un vecino del barrio a este medio.

Calle 22 entre Valentín Alsina y French, o la calle Belisario Roldan al 900, son algunos de los ejemplos que relatan en el vecindario como el síntoma del abandono. Y no es casual que los vecinos se refieran así a la falta de mantenimiento; según refieren, el inmenso bache registrado semanas atrás en calle Belisario Roldan y French, aun permanece sin arreglo y –advierten- con el correr de los días comenzó a agrandarse.

“Nos merecemos que alguien se acerque a ver lo que pasa acá y nos den una solución”, expresaron y concluyeron: “Los concejales también conocen la problemática, y sin embargo todo sigue igual”.