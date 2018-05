Los 75 años del Colegio Nacional de Zárate

La Unidad Académica “Dr. José M. Guerci” donde funcionan el Jardín de Infantes Nº 919, la Escuela Primaria Nº 37, la Escuela Media Nº 4 y el Instituto Superior de Formación Docente Nº 120 reconocen como entidad madre al antiguo Colegio Nacional de Zárate, a partir del cual se fueron creando los distintos niveles que constituyen su oferta educativa actual. He aquí parte de su historia.

Hasta 1943 la ciudad de Zárate careció de establecimientos públicos de educación media. Los pocos que existían eran privados, como el Instituto Hispano Argentino, que no cubría la totalidad de los años (hasta tercero), debiendo los alumnos proseguir sus estudios en establecimientos de la ciudad de Buenos Aires.

La creación del Colegio Nacional de Zárate dio respuesta a una necesidad que reclamaban los vecinos, siendo el feliz resultado de varios años de esfuerzo iniciados en 1936 cuando el Dr. José María Guerci, por entonces presidente del Consejo Escolar de Zárate y diputado provincial, interesó a los diputados nacionales Samuel Allperín, Miguel Osorio y Luis Grisolía para que presentaran ante la Cámara el proyecto.

Poco tiempo después, en junio de 1937, se conformó una comisión pro-creación del Colegio Nacional. La misma estuvo integrada por figuras representativas de la comunidad, recayendo la presidencia en el Dr. José María Guerci (Concejo Escolar) siendo acompañado, como vicepresidente, por el Dr. Rafael Roldán Vergés, Secretario Pedro Gigena (Instituto Hispano Argentino), Prosecretario: Sr. Mateo S. Olmos (Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 1) y vocales los Sres. Luis Guerci, Antonio S. Gallesio, Gregorio Odriozola, Manuel Megid, Juan E. De Michelis, Juan Albano, Manuel Cieri, Amadeo Gras, Guillermo Isturiz, el escr. Pedro Guerci, los Dres. Miguel Bertero, Agustín Melillo, Julio Rojas Boerr; Guillermo Barros, Santiago Bortolussi, Antonio Acosta, Manuel Sundblad y Emilio Bergaglio; y los Profesores Antonio S. Millán Ramos (Círculo Popular de Cultura y Asociación de Maestros) y Enrique Pécora.

Dicha comisión organizó varias asambleas donde se resaltó la necesidad de contar con un establecimiento educativo público para la numerosa juventud que veía dificultada sus posibilidades de acceso a los estudios de nivel secundario. Sin embargo, aquel anhelo debió esperar un tiempo.

En 1938, cuando el Dr. Guerci fue elegido diputado nacional, entre sus primeras iniciativas legislativas fue retomar el proyecto que había pasado a archivo. Con la reproducción del mismo se renovaron las esperanzas.

Mientras tanto, la comunidad local retomaba la iniciativa activando la campaña pro-creación del establecimiento educativo. En ese clima de movilización, el 29 de junio de 1939 se realizó un acto masivo en el que hablaron, entre otros, Antonio S. Millán Ramos, Mateo S. Olmos, Antonio S. Gallesio y Pedro R. Gigena, asistiendo como invitados especiales el prof. Jacinto Cavenaghi y los diputados Grisolía, Osorio y Allperín.

Tras el entusiasmo inicial, los problemas de orden nacional y la situación conflictiva en el orden internacional, que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial poco tiempo después, hicieron que el proyecto durmiera, una vez más, en los recintos legislativos.

En 1943 la guerra mundial cubría con su manto de muerte y desolación buena parte del planeta En Argentina, el conflicto bélico llevó a graves tensiones entre sectores pro-aliados y pro-eje fascistas, al mismo tiempo que surgieron serios cuestionamientos al fraude electoral promovido por el gobierno conservador de Ramón S. Castillo, que lo llevaron a transitar por sus últimos meses en el poder, cuando un golpe militar lo destituyó el 4 de junio.

En ese clima político el 25 de febrero de 1943 el Presidente de la República firmó el decreto de creación del Colegio Nacional de Zárate, ciudad que desde 1932 se llamaba General Uriburu. Dicho decreto expresaba:

Atento a que la ley de Presupuesto vigente provee los fondos necesarios para el funcionamiento de un Colegio Nacional en la ciudad de José F. Uriburu (Provincia de Buenos Aires) y considerando que la necesidad de un establecimiento de segunda enseñanza de la mencionada ciudad fue reconocida por las reparticiones, previo estudio de las características de la zona, el Presidente de la Nación Argentina: Decreta: Art. 1º Créase el Colegio Nacional de José F. Uriburu, establecimiento que comenzará a funcionar con una división de cada uno de los tres primeros años que abarcan el plan de estudios vigentes.

Art. 2º. La Inspección General de Enseñanza encomendará a un inspector de su dependencia las tareas preliminares de instalación, organización y dirección del referido colegio hasta tanto el Poder Ejecutivo provea el cargo de rector del establecimiento.

Art. 3º. Comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacional y Archívese.

Ramón S. Castillo (Presidente de la Nación) – Guillermo Rothe (Ministro de Justicia e Instrucción Pública)

Una semana después se procedió a la designación del inspector Dr. Emilio Ceriotto “para realizar las tareas preliminares de instalación, organización y dirección del Colegio”, quedando bajo su responsabilidad la realización de las gestiones “para alquilar por licitación pública un local adecuado por una suma que no exceda la autorizada al efecto por el presupuesto vigente; procurará obtener de las autoridades locales un local provisional, propondrá la nómina de los muebles y elementos didácticos que sean necesarios”.

Con ese propósito, a finales de abril se llamó a licitación pública para el arrendamiento del inmueble. Entre los requisitos se encontraba la exigencia de que dicho edificio debería encontrarse “a cinco cuadras de la plaza en cualquier dirección pero sobre calle macadanizada”. De las diversas propuestas salió favorecida la del escribano Miguel de la Torre, propietario del edificio de la calle Belgrano 753, frente a la Plaza Mitre, donde antiguamente había funcionado la Confitería “El Progreso”. De la Torre donó dos meses de alquiler para que con dicho importe se comprara material didáctico. Sin embargo, hubo que esperar varios meses hasta la aprobación definitiva de la licitación motivo por el cual cuando se iniciaron los cursos el 21 de mayo el Colegio debió funcionar por algún tiempo en la Escuela primaria Nº 10.

El 3 de mayo de 1943 la Inspección General de Enseñanza llamó a concurso por el término de 15 días para la provisión de las horas cátedras de las materias que se dictarían en el Colegio Nacional.

El día 6 se designó al Dr. Edmundo Guido, hasta entonces rector del Colegio Nacional de San Nicolás, como rector de la institución recientemente creada.

Días después, (19 de mayo) se fue completando el plantel de la institución con la designación como celadores a Jorge Alejandro Olmos, por entonces, maestro normal nacional; María Esther Ricchieri y Teresa Inés Cafferata y de los diversos docentes. El cuerpo directivo, docente y auxiliar quedó conformado de la siguiente manera:

Rector: Dr. Edmundo Guido, Secretario: Amadeo Tambussi. Profesores: Ciencias Biológicas, Dr. Edmundo Guido; Geografía, Prof. Pedro R. Gigena; Historia, Dra. Amanda Puidarrieux y Prof. Alberto Gauthier; Matemática: Ing. Atilio Pasqualini; Castellano: Dra. María Aurelia Tornesse Ballesteros de Guerci; Francés, Prof. María Rosa Nadaud; Inglés, Dr. Arturo W. Hotton; Música: Prof. Edith M. Hotton de Guerci; Dibujo: Prof. Edith Carlota Ceriotto de González; Escritura y Dibujo Lineal: Prof. Sara Eufemia Bou de Vigroux; Celadores: María Esther Richieri, Teresa Inés Cafferatta y Jorge A. Olmos; Maestranza: José “Pepe” Caivano.

Las clases se iniciaron el 21 de Mayo, funcionando los tres primeros años del Ciclo Básico, con 39 alumnos de primer año (14 varones y 25 mujeres); 31 para segundo año (20 varones y 11 mujeres) y 22 alumnos para tercer año (22 varones), algunos de ellos provenientes de institutos de la zona incorporados al Colegio Nacional, como el Instituto Hispano Argentino (Zárate), el Instituto Campana, (Campana), Instituto José M. Estrada (Exaltación de la Cruz).