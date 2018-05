Se dilata la adjudicación del transporte público

El 27 de marzo pasado se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación pública para el transporte público de pasajeros de Zárate. El acto se realizó en la Terminal de Larga Distancia “Néstor Kirchner” y presentaron sus ofertas dos oferentes; uno de ellos fue la Cooperativa de Trabajo Limitada “3 de Julio”, que presta actualmente el servicio en Zárate. Por otro lado se presentó la Cooperativa de Trabajo Limitada “6 de Julio”, empresa que presta similar servicio en Campana.

Las ofertas presentadas están siendo analizadas por la Comisión Evaluadora integrada por la Universidad de Rosario, la Unión Tranviario Automotor (UTA) y miembros de la comisión directiva de la SAPEM Transporte.

Sin embargo a casi dos meses de aquel acto, aún no hay novedades sobre la cooperativa ganadora en esta compulsa pública. De parte de ambas oferentes reconocieron no tener novedades de parte del Ejecutivo municipal y desde aquel momento no han vuelto a mantener contacto. Por lo tanto la adjudicación del transporte público de pasajeros sigue dilatándose. Aunque está claro que desde el Ejecutivo municipal, y según el último discurso del intendente Cáffaro en la apertura de sesiones ordinarias del HCD, este es un objetivo central de su gestión. “La gente se merece viajar mejor”, fueron las palabras del intendente argumentando el motivo de licitar el transporte público de pasajeros.

Sistema Integrado de Transporte

Lo que el municipio busca es generar un nuevo Sistema Integrado de Transporte (SIT), así fue bautizado por la propia gestión, que en un principio fue cogestionado con el Ejecutivo de Campana. Fue lanzado y dado a conocer en el año 2012, resaltando que estaban recibiendo el asesoramiento de técnicos especializados de Curitiba (Brasil). La idea era crear una red troncal de servicio de transporte público de pasajeros de Lima a Río Luján. De esta red troncal saldrían las ramificaciones hacia diferentes barrios de la ciudad que conformarían “anillos” de circulación nuevos para que un vecino, de cualquier rincón de Zárate, Campana y Lima no deba caminar más de cinco cuadras para encontrar un ramal o una línea de transporte.

Acompañando a esta planificación, estaba el compromiso de asfaltar calles, de mejorar todo el tejido urbano y la posibilidad de ir urbanizando barrios y calles por donde transite este nuevo “Sistema Integrado de Transporte”. De hecho se modificó toda la explanada del estacionamiento de la estación de trenes local para construir allí una nuevo “centro de transferencia” para que todos los pasajeros se puedan bajar del colectivo de línea y abordar otro servicio interurbano hacia Lima, Ariel del Plata, Campana y otras ciudades vecinas.

De la misma manera se avanzó en la construcción de la nueva terminal de ómnibus de larga distancia en la rotonda, la cual aún no se concluyó. Y con el mismo sentido se construyó otro centro de transferencia en Rawson y Mitre, que también cuenta con toda su infraestructura instalada pero en el que aún resta colocar el equipamiento urbano necesario.

La experiencia de Curitiba

El proyecto, a nivel movilidad urbana e infraestructura, se basa en la experiencia de la ciudad brasileña de Curitiba, a donde el intendente viajo en dos oportunidades para tomar contacto con la realidad de un servicio modelo en el mundo.

El sistema de autobuses de esa ciudad brasileña es uno de los más modernos y eficientes de Brasil y está compuesto por terminales estratégicamente localizadas en los principales barrios de la ciudad, que están conectadas entre sí por carriles exclusivos para autobuses expresos.

A su vez, las terminales están provistas de autobuses alimentadores, que componen la ramificación secundaria de este sistema de transporte de masas; y además, otra categoría de autobuses expresos proporciona un rápido intercambio de pasajeros entre una terminal y otra, pues sus trayectos carecen de paradas intermedias.

Emergencia en Transporte

A fines de octubre del año 2016, el Concejo Deliberante aprobó la creación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) para la “gestión, explotación, prestación y administración de servicios vinculados con el Transporte Público y Privado de Pasajeros”, según consta en su estatuto. La constitución oficial de la denominada “Sapem Transporte” tuvo lugar a mediados del año pasado, con la firma del Estatuto y el Acta Constitutiva, y la designación de Aldo Morino como presidente, Eduardo Amado como vicepresidente, Gustavo Rojana como Secretario, y Sebastián Pastor como pro-secretario.

El concurso público había sido lanzado en noviembre del año pasado, y la apertura de sobres estaba prevista para el 27 de diciembre. Antes de cumplirse el plazo establecido, desde la Municipalidad decidieron prorrogar la licitación hasta el lunes 5 de febrero de este año; pero una vez más, desde el Ejecutivo prorrogaron el proceso hasta el pasado martes 27 de marzo. Previo a este concurso público, en una sesión del Concejo Deliberante, se declaró la “Emergencia en Transporte” y se aprobó la conformación de una Sapem que administre el servicio público en nuestra ciudad.

Además de Zárate, el Concejo Deliberante de Campana también votó la “emergencia en transporte”.