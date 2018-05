Triunfo de Sarmiento que se consagró campeón de la Copa Federación

“Dale campeón.. dale campeón” se escuchó ayer minutos despues de las 16.30 horas en Barrio Fonavi luego de que el árbitro Horacio Arias marcara el final del partido.

Sarmiento superó 2 a 0 a River Plate de Chacabuco y de jó atras el mal paso dado ha ce una semana en Chacabuco (fue derrota por 1 a 0). De ésta manera el conjunto “aurinegro” se consagró campeón 2018 de la Copa Federación que organizó la Federación de Fútbol del Norte de Buenos Aires.

Leandro Pereyra y Esteban Cevasco, los dos goles en el primer tiempo, marcaron la di erencia en el tanteador.

El festejo se prolongó has-ta altas horas de la noche del domingo.

EL PARTIDO

La verdad al partido, a éste segundo encuentro de la serie final de la Copa, no le faltó nada

Tuvo todos los ingredientes que podía tener.

Sarmiento fue un equipo ofensivo en el primer tiempo y tuvo, también, una alta cuota de eficacia. Las pocas veces que remató al arco de River terminó siempre en festejo.

Leandro Pereyra empujando en el área chica luego de un centro de corner y minutos despues Esteban Cevasco definiendo fuerte al medio cuando le achicaba el arquero, fueron los goles del conjunto local.

Un 2 a 0 con el cual los equipos se fueron al descanso.

River tomó el protagonismo en el segundo tiempo y sin dudas que hizo trabajar a más no poder a la defensa de Sarmiento, que supo responder correctamente, con mucha ga rra, con mucha actitud, bus cando un contragolpe que le diera el gol de tranquilidad.

Pudo haberlo conseguido en un penal que le cometieron a Loeffel pero el arquero desvió el remate de Julio Sampo. Y siguió el partido igual, con River llevando peligro en pe-lotas paradas sabiendo que un solo gol le daba el título de campeón.

Sarmiento defendió con uñas y dientes el resultado y se terminó abrazando a la gloria. Un equipo que se llevó un título que no tenía y que demostró ser el mejor equipo de todos.