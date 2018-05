Cáffaro se comprometió con un plan de obras y servicios públicos para los vecinos de Lima

Ayer por la mañana parte de los delegados barriales de Lima se reunieron con el intendente tal como estaba previsto desde el viernes pasado.

Las campanas de la parroquia Nuestra Señora del Carmen marcaron las 11:30 en punto cuando un grupo de seis limeños ingresaron al palacio municipal tras permitirle el ingreso seis policías que se encontraban en la puerta que da hacia Rivadavia.

Luego el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) aguardaba en el patio interno de la municipalidad en lo que fue un operativo de seguridad importante para la tranquilidad mañanera de un día lunes.

En la plaza Mitre, desde las 11 horas fueron arribando grupos de cuatro, cinco y diez limeños que llegaban en sus automóviles particulares. Finalmente se congregaron unos cien vecinos que comenzaron a colgar carteles y pasacalles en la reja de la municipalidad. “Barrio Irene”; “Granja 8”; “Barrio Fortin”; “Barrio 9 de Julio”; “Los Pinos”; “8 de Septiembre”; “Citrus” y “Matadero” eran algunos de los barrios que colgaron sus banderas en la puerta del palacio municipal, pidiendo más mantenimiento y obras de infraestructura.

La jornada fue acompañada de redoblantes, bombos y cacerolas que los propios limeños llevaron a la plaza para apoyar y animar al grupo de seis delegados barriales que ingresó a la reunión con el intendente Osvaldo Cáffaro.

Luego de tres horas de reunión en el despacho del jefe comunal, uno de los portavoces de la “Asamblea Unidos por Lima”, Norberto Carballo, confirmó que el intendente apoyó los cuatro puntos del petitorio entregado, acompañado con la adhesión de más de 5 mil firmas.

Según lo manifestado por los vecinos lograron que el intendente Cáffaro firme un acta de compromiso con las promesas realizadas en la reunión. “El Intendente reconoció que no estaban trabajando bien en nuestro pueblo y vio también que nosotros vinimos con tolerancia y unión. Así que las obras comenzarán ya mismo”, expresó el delegado limeño.

Los vecinos limeños elaboraron un petitorio de cuatro puntos exigiendo que se declare la emergencia en infraestructura de Lima; pidiendo la renuncia de todos los funcionarios municipales con cargo político de la delegación; el reconocimiento de la permanente participación de delegados barriales en la dirección de la delegación municipal y facultarlos para que ellos mismos elijan un delegado limeño con consenso de la población y que el intendente que autorice el desembolso de una partida extraordinaria de fondos para las siguientes tareas; limpieza y zanjeo de calles para el drenaje del agua de lluvia, mantenimiento de calles, recolección de residuos domiciliarios, mantenimiento infraestructura cloacal, mantenimiento pluvial, mejoramiento de caminos rurales, obras de poda y reparación de cámaras de seguridad y correcto monitoreo.

“La gente quiere vivir mejor, entiendo el reclamo”

“Fue una muy buena reunión”, dijo el Intendente ante la prensa en horas de la tarde, acompañado por Alejandro Cimiotta, Director General de Gestión de Lima. Al mismo tiempo, el Jefe Comunal refirió que los reclamos del pueblo de Lima, “son parte de una realidad que a veces a uno lo pasan por encima; no es que me quiera desligar de la responsabilidad, porque nos quedamos atrasados, como también pasó en algunos lugares de Zárate donde vamos a hacer algunos operativos de emergencia. Tuvimos 23 días de lluvias, y no soportó, principalmente las calles de tierra. La reunión fue más que positiva porque de acá en mas marca un proceso”.

Según analizó Cáffaro, los vecinos se encontraban en pleno derecho de expresar su malestar, y reconoció: “Tengo gran parte de la responsabilidad de esto como el equipo, el delegado y los que estuvieron anteriormente. Hace unos años atrás no teníamos una carpeta con un proyecto y revertimos situaciones. En el mantenimiento nos quedamos cortos; cuando entramos a Lima teníamos siete cuadras de pavimento, hoy tenemos más de setenta, eso demuestra que se ha trabajado y mucho, no tenemos miedo a los desafíos. La gente quiere vivir mejor, y estoy de acuerdo con el reclamo”.

Haciendo una autocrítica, el Intendente agregó que en Lima faltó ajustar el mantenimiento, los servicios públicos, y capacidad operativa. “Lo importante de la reunión es que sirvió para trazar un camino a futuro. Ellos plantean una organización que nosotros respetamos, que sea democrática, apartidaría y que ahí se discutan los problemas de Lima”.

LA ELECCION DEL DELEGADO

En lo que respecta a la designación de un delegado bajo las condiciones que solicitaban los vecinos, Cáffaro adelantó: “Voy a hablar con los distintos bloques del Concejo Deliberante, porque tomar una decisión de la elección del delegado tiene que ver con todas las fuerzas políticas. Quisiera ver que piensa el resto y eso es lo que vamos a hacer”.

LA DEMORA EN RECIBIRLOS

Consultado sobre la demora en recibir a los vecinos, el Jefe Comunal explicó que “quería destinarle el tiempo que se merecen, sin ningún límite”, y agregó: “Pudimos hablar todo, hicimos un acta para que quede el compromiso. Se tardó porque tenía un problema de agenda, tenía que viajar a Mar del Plata al consejo de seguridad, no quería que se vayan de la reunión diciendo que los atendimos mal”.

AUTONOMIA

Durante el encuentro, también se pudo plantear el tema de la autonomía de Lima. “APAL es parte de este grupo de vecinos, siempre manifesté que estoy de acuerdo con el tema de la autonomía, hay que discutir mucho el tema de los limites, pero no corresponde que yo defina esto que está en otra orbita, en la legislatura de Buenos Aires”, sintetizó Cáffaro y, respecto a la continuidad de las acciones, refirió: “La agenda de trabajo sigue con varias licitaciones en marcha, que ya tienen fecha, pero mientras tanto vamos a actuar con mantenimiento de calles, zanjeo, limpieza que ya empezamos a hacer este fin de semana”.