Capacitación docente: educación emocional y social

La educación actual necesita repensar el espacio emocional, buscar la formación integral de la persona e ir mucho más allá de los contenidos. Por ese motivo, Tenaris y el Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri (CIEDA), con el apoyo de la Municipalidad de Campana, recibieron a más de 400 docentes en la charla “Educación emocional y social en la escuela: claves para el trabajo en el aula”, dictada por la Lic. María Cecilia Marino, Directora de la Editorial Proyecto CEPA.

El encuentro se realizó en el Auditorio de Tenaris de Campana, el sábado 19 de mayo, con un público ávido de involucrarse en la inteligencia emocional y llevarse claves para aplicar en el aula. “La vida moderna nos enfrenta a desafíos que la naturaleza no ha anticipado. Tenemos que enseñar a los niños a manejar el estrés emocional de los tiempos modernos”, comentó María Cecilia Marino.

“Mediante la educación integral de la persona podemos conseguir que la inteligencia emocional tenga su espacio en el aula y fuera de ella. Pero esto no solo debemos motivarlo en los alumnos, sino también en los docentes: si manejamos bien nuestras emociones, comprendemos sin juzgar y generamos la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, podemos lograr el objetivo”, agregó mientras proponía pausas activas en el auditorio, que bailó y respondió a distintos ejercicios con entusiasmo.

Esta fue la segunda jornada de capacitación del año dedicada a la educación, realizada a partir de la articulación pública-privada-tercer sector. Al respecto, Luis Grieco, Gerente de Desarrollo Social de Tenaris, explicó: “La presencia fiel de los docentes nos compromete a contribuir permanentemente para mejorar la calidad educativa de nuestra comunidad. La educación sociemocional en la escuela y con los chicos traspasa las aulas, por lo tanto es fundamental incorporar estas habilidades y estrategias”.

Alfredo Vota, director de CIEDA, también celebró el vínculo virtuoso de trabajo que se ha generado y anunció el lanzamiento de la Especialización en Educación Emocional que lanzará el Centro. “Estamos viviendo un momento histórico para cambiar el paradigma de enseñar. Lo que viene no está escrito, por eso nos toca ser protagonistas e incorporar variables emocionales que tradicionalmente no se tenían en cuenta. De esta charla nos vamos fortalecidos con estrategias”, expresó.

Por su parte, Mariela Schvartz, Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Campana, celebró la presencia de la Lic. Marino: “Con lenguaje simple, estas horas ayudaron a comprender contextos complejos y lenguajes nuevos para aplicar en el aula. Fue una gran convocatoria y estamos agradecidos por articular más y más actividades en una agenda nutrida, transformando en red la educación”.