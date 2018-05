“El ascenso de CADU y el título de Sarmiento es muy positivo para el fútbol de la ciudad”

El ex arquero del seleccionado nacional, Sergio Javier Goycochea, estuvo el domingo en la cancha de Sarmiento apoyando al equipo de Barrio Fonavi en la final de la Copa Federación, donde logró el título al derrotar a River Plate de Chacabuco por 2 a 0.

Goycochea dialogó con un periodista de Diario La Voz y se refirió al ascenso de CADU y al título de Sarmiento como así también recordó sus comienzos en Lima FBC.

P: Sergio viniste a la ciudad a apoyar a Sarmiento en ésta final de torneo que está jugando…

R: “Sí, me invitaron y acá estoy. Había estado en una visita hace algunos meses y me contaron como estaban trabajando y la ilusión que había en ese momento de llegar a esta instancia. Y bueno, como me contaron aquella vez de sus ganas y de su trabajo y como me dieron los tiempos, acá estoy apoyándolos…”

P: CADU, un club en el cual vos jugaste, fue campeón de Primera C y ahora Sarmiento, campeón en éste torneo a nivel regional. El fútbol de Zárate sin dudas en un buen momento…

R: “Sí, son títulos importantes que le hacen bien a todo el futbol. Esta bueno porque se contagian y el equipo que vaya subiendo un escalón siempre es muy bueno para todo el fútbol de Zárate…”

P: Durante la semana estuviste compartiendo una cena con un grupo de amigos tuyos, que más allá de la amistad, jugaron juntos en una etapa muy linda en Lima FBC, hablo de Pepe Suarez, de Mario Guidi, del paton Montani y el ronco Fabian Guidi…

R: “Es verdad, estuvimos festejando. Estuvimos recordando los títulos que ganamos en 1978 en quinta división y en 1979 en primera división con Lima FBC y ademas tenemos un equipo de papi futbol que fue desde ese momento, que jugábamos todos juntos. Eramos todos chiquitos, con 15 años y entrábamos en aquellos torneos de papi fútbol que eran papi fútbol donde jugaba toda gente grande y también fuimos campeones con Panaderia Vazquez y estábamos celebrando un poco todo eso y nos agarrábamos la cabeza de cuanto tiempo había pasado…”

P: Son lindos recuerdos pero a veces duelen el tiempo que va pasando….

R: “Si si, jajaj, duelen con el tiempo. Cuando empezamos a recordar, cuando empezamos a hacer cuentas decíamos ‘miercoles, cuanto tiempo pasó’. Uno piensa que fue ayer y la verdad que ya pasaron 40 años…”