Concejales se reunieron con Suteba

En la mañana de ayer, durante la entrega del petitorio elaborado por Suteba, los dirigente gremiales fueron recibidos por los concejales de Unidad Ciudadana, Nuevo Zárate y Cambiemos, a quienes les pudieron trasladar los principales puntos de reclamo.

Uno de los planteos realizados durante el encuentro, tuvo que ver con la falta y la paralización de obras en las escuelas. Al respecto, la concejal del bloque Cambiemos, María Elena Gallea, refirió: “Las obras tuvieron que ser analizadas de nuevo, había muchos empezadas, había escuelas donde la matrícula era de uno o dos alumnos; hubo que hacer un reacomodamiento lógico, porque en la escuela había muchos más docentes, entre directivos y personal auxiliar, que alumnos. Había que analizar las obras que se estaban haciendo, si eran necesarias, y en ese marco hubo obras que se han seguido, otras que fueron paradas”.

Tras escuchar las palabras de dirigentes de Suteba como Tania Caputo y Christian Poli, quienes detallaron minuciosamente la situación de distintos establecimientos educativos de Zárate con duras críticas a la actual gestión provincial, Gallea anunció que elevarán el petitorio a los referentes del espacio político, “diciendo cuál es la inquietud que tienen los gremios, padres y directivos, y ver qué información se puede traer de lo que realmente se está haciendo en Provincia de Buenos Aires”.

LA POSICION DE “NUEVO ZARATE”

Por su parte, el concejal de Nuevo Zárate, Rodrigo García Otero, se mostró alineado con el reclamo presentado por el informe del Frente de Unidad Docente, que pone de manifiesto una situación crítica del sistema educativo.

Así, el edil expresó su coincidencia en lo que refiere a las manifestaciones de los gremios acerca de los problemas de infraestructura y ante el reclamo salarial, “con una gobernadora que viene apretando a los docentes, implementando una serie de medidas que son tremendas. Hoy se les está ofreciendo un 15% con una inflación que no va a estar por debajo del 25%, sumado a la última corrida cambiaria, la devaluación, y si empezamos a ver la evolución de precios de la última semana, es trágica para todos los trabajadores” dijo el edil.

Al respecto, definió: “Nuevo Zárate va a estar acompañando el reclamo; junto al bloque de Unidad Ciudadana estaremos elaborando una resolución de apoyo a los docentes, para poder garantizar cuestiones básicas en el sistema educativo de Zárate. Tenemos que tener la capacidad y la inteligencia política de generar los mecanismos y los ámbitos para que a la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, les llegue el reclamo”

Por otra parte, adelantó que desde el espacio oficialista a nivel local, trabajarán con la Diputada Provincial Patricia Moyano “para hacer llegar esto a la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires, y al Senado también, y por intermedio de ellos poner todas las necesidades concretas”.

En lo que respecta a las explicaciones brindadas desde Cambiemos en referencia a la revisión de las obras en ejecución, García Otero manifestó: “No coincido para nada, uno puede tener un plazo de seis meses como nuevo gobierno para revisar lo que se hizo en el gobierno anterior; el gobierno de Scioli no fue el mejor gobierno en términos del sistema educativo para la provincia de Buenos Aires, esto no lo expreso yo personalmente, lo ha manifestado Suteba históricamente, que le ha hecho paros por las mismas situaciones que plantea hoy, pero que ahora son más profundas y críticas, porque están agravadas por toda la cuestión socioeconómica que vive el país y la provincia”.