Denuncian la “crítica” situación de la educación

El reclamo del sector docente, en nuestra ciudad, nunca se detuvo pese a que no se convocaron paros en el último mes. El malestar en la comunidad educativa “camina” en los cimientos en los cuales hoy se erige el sistema educativo nacional. Reconocido por el propio gobierno, se necesitan cambios profundos en la educación pública; algo que los propios gremios también piden pero acompañado de un proceso de democratización y de consulta, para que no sea otra “resolución de escritorio” que se le ocurre a algún funcionario provincial o nacional.

A la par de ello, el tamiz de la urgencia pone a decantar reclamos nacionales que pasan por el salario y por el presupuesto educativo. En virtud de tal situación se convocó a una marcha federal docente que exige Paritarias Nacionales Docentes, el cual establecería un piso salarial para las discusiones provinciales, precisamente este es el lema de la campaña. Luego convocaron a defender la caja jubilatoria; la resolución de los conflictos provinciales y una nueva ley de financiamiento educativo, “ya que “la inversión del 6 por ciento en educación el Gobierno la está incumpliendo”, confirmaron docentes de Suteba que ayer estuvieron en Concejo Deliberante y que hoy participarán de la gran marcha federal docente a Plaza de Mayo. “A estos puntos se le agregan la demanda por salarios dignos y en defensa de los institutos superiores de formación docente, cuyos cierres avanzan en distintas provincias”, puntualizaron desde el gremio docente local.

Entrega de petitorio a concejales

Desde las 10 de la mañana que docentes con sus familias comenzaron a acercarse al Pasaje peatonal recientemente inaugurado, Oberdan Morino, en la puerta del Concejo Deliberante.

Por su parte, los representantes gremiales de Suteba prepararon anticipadamente una “olla popular” con una chocolatada que compartieron entre todos los presentes. Al mismo tiempo, colocaron carteles en la puerta del Centro Cultural Tito Alberti que explicaban, particularmente, la situación de muchas escuelas del Partido; con poco mobiliario, con una infraestructura que necesita arreglarse urgentemente y la falta de cargos docentes para que se completen cursos.

Los fragmentos de todos esos afiches eran parte de un informe que fue entregado a los concejales de diferentes bloques, quienes los recibieron en el recinto para interiorizarse y debatir sobre las situaciones de varios colegios.

“La comunidad educativa del Partido de Zárate venimos sufriendo el resultado de esas políticas de ajuste y liberalización de la educación pública. Actualmente hay decenas de cursos y grados con más de 40 o 50 estudiantes, es decir miles de alumnos que no comenzaron las clases de inicio del ciclo escolar, por problemas de infraestructura, falta de designación de cargos docentes, despidos docentes y falta de cobertura de esos cargos y la eliminación de modalidades como los bachilleratos. Actualmente hay más de 1400 estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1 (ex Colegio Industrial) que siguen sin clases hace más de tres semanas a causa de la falta de pago del gobierno provincial a la empresa encargada de reparar los techos de los talleres. Del mismo modo, los estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria Nº 5 de Isla Botija no tienen aún edificio pese a que la obra en diciembre de 2015 fue paralizada con el 60% de avance”, detalla el petitorio entregado a los ediles.

Además pidieron la urgente construcción de 30 aulas y su equipamiento ya que alumnos se encuentran hacinados en las clases. “Necesitamos 40 cargos de orientadores sociales y educacionales, maestros de apoyo y fonoaudiólogos y otras 20 aulas para el desarrollo de estas actividades que antes realizaba el gabinete. Demandamos 1250 mesas y 2300 sillas para 30 escuelas del distrito. Necesitamos que el Servicio Alimentario Escolar (comedor, merienda) sea universal, saludable e igualitario. Para ello necesitamos la construcción de nuevos comedores. De la misma forma instamos a la democratización de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo. Por todo esto solicitamos a los diferentes bloques de concejales arbitren los medios políticos necesarios para resolver en forma urgente las problemáticas antes planteadas. No caemos en la escuela pública, la elegimos y la defendemos. La escuela pública enseña, resiste y sueña”, fue el informe entregado ayer por el gremio local de Suteba, luego de varias semanas de recolectar información.

Este informe fue recibido por el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos; y luego los representantes gremiales de Suteba mantuvieron un encuentro con los concejales justicialistas Lucas Castiglioni, María Haydée Romero, Alberto Bugatto, la edil radical de Cambiemos, María Elena Gallea y la consejera escolar de Nuevo Zárate, Mariana Vargas.

Esta semana no habrá sesión del Concejo Deliberante por lo tanto aguardarán ingresar un proyecto de resolución en los próximos días para pedirle a la gobernadora Vidal que arbitre los medios necesarios en función de resolver los problemas del distrito.