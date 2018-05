Intercambio de ideas, debate y muchas propuestas sobre cómo trabajar con la discapacidad

En el Centro Cultural Municipal “Tito Alberti” se llevó a cabo la jornada denominada “Rehabilitación para la liberación. Discapacidad, liberación y proyecto de vida”.

Con la presencia del Intendente Osvaldo Cáffaro y la Secretaria de Salud, Dra. Rosana Núñez, los presentes escucharon con atención a los oradores, el medallista paralímpico Hernán Barreto y el Licenciado en Psicología y Profesor de Educación Especial Gustavo Paredes. Hubo debate, intercambio de ideas y muchas propuestas sobre cómo trabajar con la discapacidad.

“El Municipio trabaja mucho en la concientización, queremos romper con el aislamiento que está institucionalizado, empezar a pensar entre todos cómo trabajar este tema”, afirmó Paredes.

Fue Hernán Barreto, que vive con las secuelas de una parálisis cerebral, quien con un mensaje claro emocionó con su historia de vida. “Veo la discapacidad no como una barrera sino como el querer superarse cada día, por eso es importante trabajar para fortalecer a las personas con discapacidad que tiene los mismos derechos que los convencionales”, dijo Barreto.

“El deporte me abrió puertas, me hizo crecer y me hizo saber que la discapacidad depende de la sociedad, me pueden ver con una dificultad, yo también la veo, pero a la hora de correr yo no me veo ninguna dificultad”, aseguró el atleta paralímpico a la prensa.

Por último, Barreto -que trabaja en el área de Salud Municipal- sostuvo que “ayudamos a quienes piensan que por tener una discapacidad ya no van a servir para nada, yo nunca me vi con una discapacidad y eso también me fortaleció”.

Entre los asistentes hubo familiares de personas con discapacidad, psicopedagogos, docentes, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, profesores de educación física, estimuladores tempranos y psicólogos, entre otros.