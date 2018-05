Todo confirmado para la primera fecha del Campeonato Oficial de la Liga

El lunes por la noche en la sede de la Liga Zarateña de Fútbol se reunieron los delegados de los clubes con los consejeros de la entidad para diagramar con fecha y horarios lo que será la primera fecha del Campeonato Oficial 2018.

Como ya informamos en ediciones anteriores la demo-ra en éste caso era permitir que el Club Sarmiento pueda desarrollar su actividad en la Copa Federación (donde era finalista) sin inconvenientes y teniendo el apoyo de todos los clubes de la ciudad.

LIBRO DE PASES

Esta semana estará cerrando el plazo para que los clubes puedan incorporar jugadores.

Habrá tiempo hasta mañana jueves para registrar los pases de los jugadores aunque en éste sentido hay que mencionar que ya fue mucha la actividad y no se espera para ésta semana demasiadas transferencias

EN TRES DIAS

Teniendo en cuenta que el viernes será feriado nacional, la primera fecha irá distribuída en tres dias, viernes, sábado y domingo.

LA PROGRAMACION

Así se jugará ésta fecha.

Viernes 25

Social Obrero vs Cervecero

Cancha: Central Bs. Aires. Horarios: 13 horas (1ra. división).

CADU vs N. Arsenal

Cancha: Defensores Unidos (Copiapo). Horarios: 13.30 hs (3ra. division) y 15.30 horas (1ra. division).

Maipú vs Ferroviarios

Cancha: Maipú. Horarios: 13.30 horas (3ra. division) y 15.30 horas (1ra. division).

Sábado 26

Paraná vs San Miguel

Cancha: Central. Horarios: 13.30 horas (3ra. división) y 15.30 horas (1ra. division).

Once Corazones vs

Sarmiento

Cancha: Sarmiento. Hora-rios: 13 horas (3ra. división) y 15 horas (1ra. división)

Domingo 27

Estrada vs De. Estrada

Cancha: Central. Horarios: 13 horas (3ra. división) y 15 horas (1ra. división).

Lima FBC vs Central

Cancha: Lima. Horarios: 15 hs (3ra. división) y 17 horas (1ra. división).