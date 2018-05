Dio comienzo el Infanto Juvenil de la Liga

Se inició este fin de semana largo el Torneo Infanto Juvenil temporada 2018 que organiza la Liga Zarateña de Fútbol. En la ocasión se jugó la primera fecha con la disputa de seis encuentros, uno el viernes y los cinco restantes el sábado.

– LOs resultados

Estos fueron los resultados y goleadores registrados en esta jornada:

– Categoría 2003: Maipú 2 (Cristian Riquel-me -2-) – San Miguel 1 (Braian González); CADU 3 (Lautaro Larrosa, Julián Rogantini y Agustín Zabala) – Sarmiento 4 (Luciano Filippa -2-, Juan Reggini y Rodrigo Oroná); Belgrano 4 (Máximo Pernich -2-, Emanuel Abralde y Matías Giménez) – Ferroviarios 1 (Ivan Taboada); y Mitre 1 (Braian Tello) – Central 5 (Alejandro Salinas -2-, Gabriel Farías, Joel Virrzi e Ignacio Zárate).

– Categoría 2004: Maipú 2 (Franco Nores -2-) – San Miguel 1 (Aquiles Magallán); CADU 0 – Sarmiento 3 (Lautaro Alvarez -2- y Fausto Pacheco); Mitre 0 – Central 7 (Alejo Recalde -2-, Dante Juárez, Felipe Mendieta, Sebastián Quintana, Matías Salinas y Nahuel Vera); y Cervecero 0 – Lima 10 (Alejo Vallejos -4-, Bruno Peralta -2-, Cristian Kinzel -2- y Lucas Peralta -2-).

– Categoría 2005: CADU 0 – Sarmiento 0; y Belgrano 3 (Kevin García, Ramiro Brutti y Tiziano Magallán) – Ferroviarios 1 (Tomás Fernández).

– Categoría 2006: Maipú 0 – San Miguel 2 (Lautaro Guidi y Alexis Gallego); CADU 2 (Tomás Albertarrio y Juan Cruz Ansaloni) – Sarmiento 2 (Facundo Insúa y Dylan Toloza); Belgrano 2 (Gonzalo Ruíz Díaz y Thiago Sánchez) – Ferroviarios 0; y Mitre 0 – Central 1 (Juan Bautista Alberti).

– Categoría 2007: Maipú 1 (Agustín Camino) – San Miguel 5 (Brandon Taborda -3- y Jonathan Sarango -2-); CADU 1 (Facundo Fariña) – Sarmiento 1 (Alexis Fernández); Belgrano 1 (Alex Cruz) – Ferroviarios 1 (Lautaro González); Mitre 0 – Central 3 (Dylan Acosta, Tomás Callero y Santiago Morinigo); y Def. de Estrada 1 (Francisco López) – Dálmine 2 (Joaquín Zárate y Román Chalú).

– Categoría 2008: Maipú 3 (Braian Fernández, Leonel Aranda y Francisco Benítez) – San Miguel 0; CADU 2 (Santino Galesio y Juan Vila) – Sarmiento 0; Belgrano 3 (Tiziano Ruíz Díaz, Milton Espinosa y Benjamín Masmuth) – Ferroviarios 0; Mitre 0 – Central 8 (Matías Pérez -3-, Bautista Toledo -2-, Thiago Villanueva -2- y Esteban Schild); y Def. de Estrada 0 – Dálmine 2 (Gonzalo Castelain -2-).

– LAS PROMOCIONALES

Estos fueron los resultados y goleadores registrados en las categorías promocionales:

– Categoría 2009: Maipú 2 (Danilo Pérez Molina -2-) – San Miguel 0; CADU 1 (Alejo Velázquez) – Sarmiento 0; Belgrano 0 – Ferroviarios 6 (Danilo Zárate -3-, Joaquín Zárate, Francisco Duarte y Mateo Duarte); Cervecero 3 (Ramiro Isasa, Máximo Machena y Alvaro Brandan) – Lima 0; y Def. de Estrada 2 (Valentín Leanza y Franco Osorio) – Dálmine 2 (Ariel Zanabria y Faustio Jonval).

– Categoría2010: Maipú 0 – San Miguel 2 (Valentín Fredes -2-); CADU 1 (Camilo Vila) – Sarmiento 3 (Sebastián Barreto -2- y Neri Rojas); Belgrano 2 (Mauricio Farfán y Xavier Balvidares) – Ferroviarios 3 (Ian Insaurralde -3-); Mitre 0 – Central 7 (Fabricio Velázquez -3-

Eduardo Barboza- 2-, Aquiles Barreto y Uriel Medina); Cervecero 2 (Kevin Vilas y Gonzalo Pereira) – Lima 1 (Dylan Gómez); y Def. de Estrada 3 (Valentín Leanza, Uriel Cantín y Bruno González) – Dálmine 3 (Ezequiel Cabrera, Simón Lacueva y Bruno Martínez).

– Categoría 2011: Maipú 5 (Jean Carlos Torres Chaverra -2-, Laurerano Ruíz Díaz -2- y Julián Serafini) – San Miguel 0; CADU 1 (Mateo Zalazar) – Sarmiento 0; Belgrano 1 (Santino González) – Ferroviarios 2 (Lionel Rodríguez y Braian Ferreyra); Cervecero 3 (Dylan Bué -3-) – Lima 0; y Def. de Estrada 1 (Leandro Martínez) – Dálmine 0.

– Próxima Fecha: Será la segunda jornada a jugarse el venidero sábado 2 de junio con los siguientes partidos: Deportivo Mitre vs. Maipú; Central Buenos Aires vs. Deportivo Cervecero; Lima FC vs. Defensores de Estrada; Villa Dál-mine vs. Sarmiento; CADU vs. Belgrano; y Ferroviarios Unidos vs. San Miguel.

– MAÑANA MAS INFORMACION

En nuestra edición de mañana martes 29 daremos a conocer los resultados y goleadores registrados el fin de semana en los torneos de la Liga Argentina, Juveniles de AFA y UNIFIZA.