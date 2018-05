“La cancelación de Atucha III es muy negativa para la zona”

Al finalizar el acto organizado por la Municipalidad de Zárate, en el marco de los festejos por el 25 de Mayo, el intendente Osvaldo Cáffaro se pronunció sobre la situación actual de la Central Nuclear Atucha, tras el anuncio oficial del Gobierno Nacional acerca de la suspensión de la obra prevista de Atucha III.

“Hay varias industrias que ya han cerrado, y se toma como una noticia más”, enunció Cáffaro y, puntualizando sobre la obra de la Central Nuclear, agregó: “Atucha III no se va a hacer y para nosotros es una noticia muy importante, muy negativa; nos tuvieron todo este tiempo con que iban a reevaluarlo, que estaban modificando los contratos, los convenios. Eso tiene un impacto muy negativo en el primer anillo que es Lima, y por supuesto, en Zárate y toda la zona”.

Con el mismo tenor, el Jefe Comunal manifestó que “un país en el que se prioriza el mercado financiero, por sobre el desarrollo tecnológico, y la inversión en las pymes y las industrias, es un país que va para atrás. Creo que nuestro presidente tiene que pensar en esto y revertirlo, miles de personas quedan sin trabajo, y no se puede pensar en un futuro sin una inclusión de la gente”.

Hasta el momento, no hay definiciones sobre la cifra de trabajadores que se verán afectados con esta medida del gobierno que conduce el presidente Mauricio Macri; trascendidos extraoficiales, indican que entre 500 y 600 trabajadores verían peligrar sus puestos de trabajo.

“Para nosotros no es una noticia más si se hace o no se hace, hemos apostado a esto, la comunidad de Lima, los trabajadores de NA.SA tuvieron que cuidar durante años, mucha tecnología que estuvo prácticamente tirada en un costado, y todo ese orgullo que se logró de poder reconstruir eso, de construir Atucha II ¿Por qué no vamos a hacer la III y IV si había financiamiento? Es muy preocupante la situación, desde todo punto de vista. Es un 25 de Mayo complicado, muy difícil para la gente y para nosotros, por eso no hicimos un desfile”.