Once Corazones dio la gran sorpresa

En la tarde del sábado, Once Corazones dio la gran sorpresa de la jornada al debutar con un triunfo y derrotar por 1 a 0 a Sarmiento en un encuentro per-teneciente a la primera fecha de la Zona “A” del Campeonato Oficial de primera división temporada 2018 que organiza la Liga Zarateña de Fútbol.

Maximiliano Liz para Once Corazones fue el autor del único gol de este partido. El árbitro del encuentro fue Adrián Battista y se disputó en la cancha de Sarmiento, donde Once Corazones, hizo las veces de local.

– EL PARTIDO

Once Corazones se quedó con la victoria porque supo aprovechar la oportunidad que se le presentó en el arranque del encuentro y luego se defendió con acierto, en una tarea que no tuvo errores. El gol llegó en una jugada que inició Braian Ríos por derecha, Emanuel Barreto asistió a Maximiliano Liz que definió con un derechazo y puso el 1-0. Después Sarmiento buscó el empate pero atacó sin ideas y nunca le pudo encontrar la vuelta al partido, encima perdió por lesión a tres jugadores: Cevasco, Rodríguez y Campos.