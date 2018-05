ATE anunció un plan de lucha en Atucha

En la mañana de ayer, representantes del gremio de ATE se concentraron en la rotonda ubicada en las inmediaciones al ingreso a la Central Nuclear Atucha, para sentar su posición en contra de la cancelación del proyecto de obra de la cuarta central nuclear, por decisión del Gobierno.

En diálogo con la prensa, el secretario general de ATE Zárate, Fernando Pérez, mostró su preocupación ante la situación que atraviesan los trabajadores de Atucha, y definió que si bien los despidos no fueron confirmados, tampoco fueron desmentidos.

“Todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha presionado al gobierno, que a través de la cancillería le ha comunicado al gobierno chino la no continuación del proyecto de Atucha III. El mismo presidente de NASA, se entera por el gobierno chino que el FMI había cancelado el proyecto. No solo hay 700 puestos en riesgo en NASA, sino que 500 puestos de trabajo en la planta industrial de agua pesada, destinada a fabricar el agua pesada para la cuarta central, corren riesgos su continuidad laboral. Esto aparentemente va a ser efectivo a partir del 1ro de junio”, sintetizó.

En la actividad llevada a cabo en la jornada de ayer, también se hizo presente Oscar De Isasi, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires. Allí, se concentraron varios trabajadores estatales, a los que se sumaron delegados de gremios como Uocra y Uecara. “Esto lo tenemos que armar con una intersindical de todos los afectados. Vamos a un plan de lucha que comienza el día viernes o antes, con una movilización en Zárate a mediados de la semana que viene, y con otra movilización en Capital Federal tratando de revertir estas problemáticas”, adelantó Pérez.