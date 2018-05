Evalúan un nuevo aumento del precio del pan

La cuenta es fácil para los panaderos: la bolsa de 50 kilogramos de harina costaba en febrero $210 y hoy se ubica en $800. Es por eso que el grupo de panaderos locales se reúne esta semana para definir un nuevo aumento que para ellos es “impostergable”.

Ayer tuvieron una primera reunión por la noche para evaluar el escenario y luego avanzarán en el establecimiento de un nuevo costo.

La situación, según relataron, es inédita para el sector: algunos panaderos de otras épocas recuerdan que esto se dio de forma parecida con la hiperinflación de la década del ochenta. “Vendes hoy y mañana no te alcanza para comprar harina”, comentaron indignados.

Por otro lado, muchos medios informativos tomaron lo declarado por el presidente del Centro de Industriales Panaderos del Oeste (Cipod), Rodolfo Silva, quien alertó por el aumento en el precio de la harina y su correlato con la venta al público: “el pan debería costar entre 80 y 90 pesos”, había mencionado el representante de varios distritos del Conurbano bonaerense.

Según relató el comerciante, en febrero pasado la bolsa de harina rondaba los $ 210, luego fue escalando hasta llegar a los $700 durante este mes, anclado a los aumentos de los servicios y la suba de tarifas. Un aumento del 300% en menos de tres meses. Además sostuvo que “muchos colegas la están pasando mal” y temen por el cierre de panaderías.

En este sentido, el panadero añadió que “hicimos un panazo y nadie nos llamó“, en referencia a la protesta realizada frente al Congreso el 25 de abril pasado, cuando regalaron 5.000 kilos de pan y reclamaron que se decrete la “emergencia económica tarifaria

Volviendo a la situación de Zárate, este grupo de panaderos consensuaron a principios del mes pasado subir el precio del kilogramo de pan de $32 a $45 para la venta al público, un 40% más luego de conocerse los aumentos en el gas y el transporte y los aumentos tarifarios registrados en el mes de febrero, con la energía eléctrica como principal suba.

Ahora el escenario es aún más complicado dado que el precio de la harina se elevó. Algunos panaderos locales explicaron que el precio de la harina se encareció debido a que no hay harina disponible tras la liquidación de mucha cosecha de trigo para la exportación; entonces no hay mucha disponibilidad para los molinos y para el consumo del mercado interno.