Zárate se unió al “pañuelazo” por el derecho al aborto

En la tarde de ayer, las escalinatas del Anfiteatro “Homero Expósito” de Plaza Italia se tiñeron de verde en el marco del “pañuelazo” convocado por distintas organizaciones que llevan adelante la lucha a favor del aborto legal, seguro y gratuito, tema que debatirá el Congreso Nacional el próximo 13 de junio

El 31 de mayo, será el cierre de la lista de los más de 700 oradores que pasaron por el plenario de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Acción Social y Salud Pública en la Cámara Baja, iniciado el pasado 10 de abril para debatir las iniciativas que proponen legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14.

Entrando en la recta final de lo que será un debate histórico, se realizó ayer un “Pañuelazo” federal, en distintos puntos del país, con el objetivo de profundizar la campaña y aprovechando también el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.

En la actividad realizada en Zárate, acompañaron organizaciones como el Movimiento Feminista Zárate, Agrupación Pan y Rosas, Agrupación Isadora, Suteba, Partido Obrero, entre otras.

En diálogo con la prensa Aixa Lojo, del Movimiento Feminista Zárate, explicó: “Nos juntamos para manifestarnos a favor de la legalización del aborto; Hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, por eso también decidimos hacerlo todos juntos. Es la primera vez en Zárate y nos pareció perfecta la ocasión, porque la mayoría de los jóvenes prefieren manifestarse así”. Del mismo modo, la joven explicó el escenario actual donde una preocupante cantidad de mujeres deben acceder a una práctica clandestina de interrupción del embarazo en condiciones deficientes ante la falta de recursos, mientras que, por otro lado, la intervención también se realiza de manera clandestina, pero en ambientes seguros y a elevados costos.

“Son mujeres que, por no tener la educación sexual que se debe, ya tienen una familia numerosa. Practican un aborto inseguro, y mueren. No estamos diciendo que todas vamos a ir a abortar porque queremos el aborto legal, queremos que dejen de morir mujeres pobres, en circunstancias desastrosas; porque llegan mujeres a los hospitales con hemorragias internas, y no las atienden porque moralmente abortar está mal. Queremos que eso deje de pasar”, manifestó Lojo y agregó: “Mucha gente se olvida de lo que pasa detrás de un aborto, hay personas que necesitan un aborto porque no pueden seguir alimentando más niños. La mayoría de la gente pudo abrir la mente a partir de que se ve la realidad de lo que está pasando. Hace trece años que existe la campaña del aborto y recién ahora se está hablando. Los jóvenes se dan el tiempo de investigar”.

Durante la jornada realizada en Plaza Italia, que contó con una importante participación de mujeres, generalmente jóvenes, también incluyeron charlas informativas sobre Educación Sexual Integral, en consonancia con la consigna de la campaña: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

“Pasa que en las escuelas no se da esto, y es muy importante porque es el primer paso para que no ocurran abortos. En la mayoría de las escuelas no se da la educación sexual como se debe, se da muy por arriba, cuando hay que darles información a los nenes y que deje de ser un tabú hablar de educación sexual”, sostuvo Aixa y, en relación al balance de la jornada y la convocatoria, expresó: “Nos encantó, no pensábamos que iba a venir tanta gente. Nos sorprendió porque hubo chicas que se acercaron desde Capilla del Señor, de Lima, y es importante que también empiecen a implementarlos en sus ciudades porque es muy necesario”.

Cerca de las 18.30 horas, las decenas de mujeres comenzaron la desconcentración en Plaza Italia, y caminaron por calle Pinto hasta Justa Lima, para concluir el recorrido en Plaza Mitre, donde dieron lectura al documento oficial de la campaña.