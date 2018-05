El pan en Zárate costará $ 65 a partir de junio

Se llevó a cabo la reunión de un grupo nutrido de panaderos locales ante una situación que ellos definen con palabras, incertidumbre, preocupación y desesperación. La bolsa de 50 kilogramos de harina pasó de costar 210 pesos en febrero a 800 en abril. Los panaderos compran los insumos para producir el pan hoy y no saben si podrán comprar estos mismos insumos el día de mañana.

Esta es la situación que padecen los panaderos locales y es por ello que evaluaron una nueva suba de precios. Al mismo tiempo, ellos mismos saben que no pueden aumentar el precio del pan a niveles exorbitantes que nadie pueda pagar. Finalmente consensuaron llevar el precio del kilogramo de pan a $65 para la venta al público; cuando algunos panaderos de Capital Federal llevaron el precio de este producto a $90.

Dicho por los propios panaderos, decidieron morigerar el aumento y fijarlo en $65 a la espera de ver cómo se desarrollan las próximas semanas.

En el caso de Zárate el precio aumentará $20, pasará de 45 a 65, una nueva suba del 44% y que será aplicada a partir del próximo lunes 4 de junio.

El aumento en el valor del pan ha lanzado una señal de alarma en los organismos defensores de los derechos del consumidor, quienes s alieron a plantear dudas por la falta de reglas claras que tiendan a una reducción en el precio del producto para así ocasionar un alivio a los bolsillos de los más humildes.

Sandra González, titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), dijo que “todo lo que tiene que ver con el aumento de costos, es trasladado en forma inmediata por parte de los empresarios a los productos, en este caso el pan, y eso lo terminan pagando todos los ciudadanos a la hora de su compra”.

OTROS AUMENTOS DE JUNIO

A partir del 1 de junio habrá un nuevo aumento en el transporte. Es el tercer incremento en lo que va del año y forma parte de las subas escalonadas que empezaron en febrero y siguieron en abril. También se prevé un incremento del 7,5% en las cuotas de las prepagas.

Desde que el Gobierno anunció en enero la suba del transporte, el boleto mínimo de colectivo subió en el área metropolitana de $6 a $8 en ese mes, un peso más en abril, pasó de $8 a $9, y ahora llegará a $10. Aunque aquellos que viajen más de 30 kilómetros, deberán abonar una tarifa de $11,75. Con este último, y si no se hacen más, el boleto aumentará un 66% en el año.

En el caso de los trenes, el salto será del 62% desde enero para el boleto del tren Roca, que une de Capital Federal con el sur del Gran Buenos Aires: el boleto del trayecto más corto será de $3,25 este mes.

El boleto mínimo en el caso del Mitre, el Sarmiento y el San Martín llegará a $6,75.

Respecto al subte, estaba previsto que el boleto pasara de $7,50 a $11 a partir de mayo y un nuevo incremento a $12,50, a partir de junio, pero la Justicia frenó la medida. Se espera una definición para las próximas semanas y existe la posibilidad de que haya también una suba en este mes.

En junio también aumentan las prepagas un 7,5%. Éste incremento se suma al 4% aplicado en febrero de este año.

En 2017, el Gobierno autorizó cinco incrementos en las cuotas. En total fue un 27% la suba.