Programaron la segunda fecha del Oficial

En la noche del lunes, y en la sede de la Liga Zarateña de Fútbol, se reunieron los di rigentes de dicha entidad y delegados de los clubes para definir y diagramar la segunda fecha del Campeonato Oficial 2018.

En éste caso los encuentros se desarrollarán entre sábado y domingo.

TODO LOS PARTIDOS

Esta será la programación para el fin de semana que viene en primera y tercera división.

Sábado 2

N. Arsenal vs

Deportivo Cervecero

Cancha: N. Arsenal. Hora-rios: 14 horas (3ra. división) y 16 horas (1ra. división).

Sarmiento vs San Miguel

Cancha: Sarmiento. Hora-rios: 13.30 horas (3ra. división) y 15 horas (1ra. división).

Defensores de Estrada

vs Once Corazones

Cancha: Central Buenos Aires (local Def. de EStrada). Horarios: 14 horas (3ra. divi-sión) y 16 horas (1ra. división).

Central Bs. Aires vs

Estrada FBC

Cancha: Central Buenos Aires. Horarios: 19 horas (1ra. división).

Domingo 3

Central Buenos Aires

vs Estrada FBC

Cancha: Central Bs. Aires Horarios: 18 horas (3ra. división)

Lima FBC vs Paraná

Cancha: Lima. Horarios: 14 horas (3ra. división) y 16 horas (1ra. división).

Belgrano vs

Social Obrero

Cancha: Belgrano. Hora-rios: 17 horas (1ra. división).

Ferroviarios Unidos

vs Def. Unidos

Cancha: Ferroviarios Unidos. Horarios: 15.30 horas (3ra. división) y 17.30 horas (1ra. división).