Un comercio céntrico fue atacado 2 veces en 10 días

En la madrugada de ayer, alrededor de las tres de la mañana, un llamado de la empresa de seguridad alertó a los propietarios de Ceiba Tec, el comercio ubicado en Justa Lima 573, luego que una alarma se activara en el local.

Diez días habían pasado del último ataque que, curiosamente, presentaba características similares al reciente hecho. En aquella oportunidad, un sujeto de mediana edad logró romper un blindex de la puerta de ingreso al local, y desde allí, sustrajo un parlante de un elevado valor económico.

“De la misma forma que la vez anterior, nos rompieron un vidrio con una pesa de cinco kilos”, describió Andrea, encargada del comercio. Según explicó, estiman que se trata del mismo delincuente que operó la oportunidad anterior, dado que utilizó el mismo modus operandi y hasta los mismos elementos para romper el vidrio. “Tomamos la precaución de retirar las cosas de la vidriera. Estamos preocupados por esto, porque arreglar un vidrio cada 10 días no es económico, y con la situación actual del país donde la venta no es óptima, esto sólo trae problemas”.

A pocos metros del lugar, en la esquina de Castelli y Justa Lima, se encuentra ubicada una cámara de seguridad pública; según describieron desde el comercio, nadie logró advertir el hecho en flagrancia. “Se supone que la cámara está monitoreada por la Municipalidad. Nosotros estamos a dos locales de Castelli, y nadie vio que en medio de Justa Lima una persona estaba forcejeando con una puerta de una forma violenta, porque no es fácil romper un vidrio de estos”, explicó la comerciante.

Según estiman, el sujeto –de unos 30 años de edad- intentaba llevar a cabo un nuevo robo, pero su accionar fue advertido por los playeros de la estación de servicio ubicada a escasos metros, por lo que abortó su propósito y huyó del lugar. La denuncia fue radicada horas más tarde en la Comisaría 1ra, y hasta el momento, nada se sabe del delincuente.