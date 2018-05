Un delincuente asaltó con un arma a un remisero

Los sucesivos hechos delictivos en la ciudad son una real preocupación para los vecinos de distintos barrios que, día a día, se ven expuestos a diferentes robos que se repiten a diario, y en distintas zonas; en este contexto, los choferes de remises no son la excepción, dado el estado de exposición y vulnerabilidad en el que se encuentran.

Alrededor de las 6 de la mañana de ayer, un llamado a la agencia DyA, ubicada en calle Pellegrini, frente al Parque Urbano, solicitaba un móvil en la esquina de avenida Mitre e Islas Malvinas. Allí se dirigió Gustavo Báez, un chofer de la agencia que se encontraba finalizando su turno.

“Al llegar me encuentro con dos mujeres en la esquina, les pregunto si eran las personas que habían llamado por teléfono, me dijeron que sí y comenzamos a dialogar porque me preguntaron cuánto costaba un viaje hasta el Penal de Campana”, relató la víctima. Mientras le brindaba detalles de la tarifa, un joven armado apareció sobre el lado del conductor, e intentó abrir la puerta trasera que se encontraba trabada. De manera inmediata, logró abrir la puerta del conductor y, apuntando a su víctima con un arma de fuego, le exigió sus pertenencias.

“No logré verlo porque estaba hablando; luego de que le di mis cosas, me pidió que me baje del auto y lo deje encendido. Yo me negué porque soy chofer, no es mi auto y le dije que era mi herramienta de trabajo y que me dejara ir”. Finalmente, tras sustraerle la recaudación de la jornada y el celular particular, el delincuente dejó marchar a su víctima sin agredirlo. “No me lastimó, pero si lograba entrar al auto podrían haberme hecho ir a otro lugar, y podría haber pasado otra cosa. Ese lugar es una zona liberada, hay mucha inseguridad. Nosotros tenemos los relatos de los propios pasajeros que vamos a buscar a Villa Negri, Villa Nueva, Malvicino, que nos piden viajes hasta zonas seguras donde puedan tomar sus transportes para ir a trabajar, por miedo de que los asalten cuando van a las paradas”, agregó el chofer.

Se sospecha que el sujeto a cargo de perpetrar el robo tendría aproximadamente 17 años de edad y ya habría cometido otros delitos. Tal es así que, según informaron desde DyA, momentos antes, las mismas personas habían robado a otras dos agencias de la ciudad.

Al respecto, Cristian Parodi, dueño de la agencia, comentó a LA VOZ: “Estamos muy preocupados porque esta clase de hechos se viene sucediendo desde hace aproximadamente un año, es lamentable porque los compañeros salen a ganarse la vida, a llevar el pan a sus hogares y no saben si van a volver con vida”. En la misma línea, el comerciante agregó que “es un situación lamentable, que no sólo nos pasa a nosotros, sino también a compañeros de otras agencias. Sin ir más lejos, estos mismos sujetos, con una diferencia de 10 o 15 minutos, robaron a un chofer de Remises Paraná y a otro de Remises Antártida. Se mueven con una impunidad total en la zona”.

En este sentido, Parodi recordó el caso ocurrido meses atrás, donde otro chofer de la agencia también resultó asaltado por delincuentes que lo llevaron hasta el barrio 6 de Agosto, donde a punta de escopeta, lo obligaron a bajar del vehículo. Horas más tarde, el rodado apareció incinerado, dejando al trabajador sin posibilidades de continuar su labor. “Hay mucha violencia, porque les ponen armas en la cabeza, los golpean. Se está haciendo una práctica habitual, por eso vinimos a la Comisaría. Nosotros no nos quedamos, siempre hacemos denuncia, damos a conocer a la comunidad, porque sino las autoridades no pueden hacer nada”.

Aproximadamente 15 choferes se hicieron presente en la Comisaría 1ra en la tarde de ayer, solicitando ser recibidos por el Crio. Diego Juárez: “Nos atendió muy bien el comisario, nos tomó la denuncia, y nos dijo que va a pasar el informe a la fiscalía, y que cualquier novedad nos va a estar avisando”.

Lejanas quedaron las promesas de la Secretaría de Seguridad brindadas el año pasado, acerca de otorgarles a los conductores botones antipanicos para que puedan dar alertas ante algún hecho delictivo. Esta opción, había sido planteada en el marco de una manifestacion realizada por distintos choferes, luego de que un conductor resultara apuñalado en un viaje.

“Le dije al comisario que se solidarizaron compañeros de otras agencias también, el año pasado hicimos una serie de reclamos donde le pedíamos a la gente de seguridad que se implementen los botones antipanico, para tratar de impedir estos hechos. Quedó todo en la nada, hasta ahora no tuvimos ningún tipo de respuesta y no nos llamaron mas. Le dije que en cualquier momento nos vamos a juntar, y a organizar otro tipo de protesta”, concluyó Parodi.