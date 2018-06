Fue programada la jornada del Torneo Infanto – Juvenil de la Liga Zarateña

El Certamen Infanto Juvenil temporada 2018 que organiza la Liga Zarateña de Fútbol continuará este sábado 2 de junio.

En la oportunidad se jugarán seis partidos de la segunda fecha.

– LA PROGRAMACION

Estos serán los encuentros para la jornada a disputarse el sábado:

– CADU vs. Belgrano: En el predio de Copiapó de CA-DU, cancha grande: 9 hs. (cat. 2003); 10 hs. (cat. 2004); 11 hs. (cat. 2008); 12 hs. (cat. 2006); 13 hs. (cat. 2007); y 14 hs. (cat. 2005). En cancha chica: 11 hs. (cat. 2009); 12 hs. (cat. 2010) y 13 hs. (cat. 2011).

– Central Buenos Aires vs. Deportivo Cervecero: En Central Buenos Aires, cancha grande: 10 hs. (cat. 2003); y 11 hs. (cat. 2004). En cancha chica: 12 hs. (cat. 2010); 13 hs. (cat. 2011); y 14 hs. (cat. 2009).

– Ferroviarios Unidos vs. San Miguel: En Ferroviarios Unidos, cancha grande: 9 hs. (cat. 2003); 10 hs. (cat. 2006); 11 hs. (cat. 2007); 12 hs. (cat. 2005) y 13 hs. (cat. 2008). En cancha chica: 10 hs. (cat. 2009); 11 hs. (cat. 2010); 12 hs. (cat. 2011); y 13 hs. (cat. 2012).

– Lima FC vs. Defensores de Estrada: En Lima FC, cancha grande: 10 hs (cat. 2004); 11 hs. (cat. 2005); 12 hs (cat. 2007); y 13 hs. (cat. 2008). En cancha chica: 11 hs. (cat. 2009); 12 hs. (cat. 2010); y 13 hs. (cat. 2011).

– Maipú vs. Deportivo Mi-tre (cambiaron la localía): En Maipú, cancha grande: 9 hs. (cat. 2003); 10 hs. (cat. 2004); 11 hs. (cat. 2007); 12 hs. (cat. 2008); y 13 hs. (cat. 2006). En cancha chica: 13 hs. (cat. 2010).

– Villa Dálmine vs. Sarmiento: En Campana, predio “Héctor Fillopski” de Villa Dálmine, cancha chica: 10 hs. (cat. 2009); 11 hs. (cat. 2010); y 12 hs. (cat. 2011). En cancha grande: 13 hs. (cat. 2008); y 14 hs. (cat. 2007).